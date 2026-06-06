젠슨 황 방한 이틀째···오늘은 ‘유퀴즈’ 녹화

방한 첫 날 한국 대기업 총수들과 만찬 회동한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 이틀째인 6일 방송인 유재석이 진행하는 tvN 토크쇼 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 녹화에 참여한다.

황 CEO가 국내외 예능 프로그램에 출연하는 것은 이번이 처음이다. 이날 촬영분은 오는 10일 방영된다.

황 CEO는 일요일인 오는 7일엔 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 홈경기 시구자로 나선다. 황 CEO는 엔비디아 창립 연도(1993년)를 뜻하는 93번을 새긴 두산 유니폼을 입고 마운드에 오른다. 두산 베어스 구단주인 박정원 두산그룹 회장은 두산 창립 연도(1896년)를 의미하는 96번을 새긴 유니폼을 입고 시타자로 나선다. 황 CEO는 같은 날 김택진 엔씨소프트 대표 등 국내 주요 게임사 관계자들과 만나 AI 게임 개발, 디지털 휴먼, 시뮬레이션, 피지컬 AI 등 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다.

황 CEO는 오는 8일엔 서울대 AI연구원과 로보틱스 연구소, LG그룹·현대차그룹·네이버 성남 사옥을 찾을 것으로 전해졌다. 황 CEO는 모든 방한 일정을 마친 뒤 8일 늦은 오후나 9일 오전 출국할 것으로 전해졌다.

황 CEO는 전날 오후 1시쯤 김포국제공항을 통해 방한한 직후 서울 마포구 홍대입구 근처 한 PC방을 찾아 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁 등 T1 선수단과 만났다. 이후 이날 저녁엔 인근 삼겹살집에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 ‘소맥’을 곁들인 만찬 회동을 했다. 이들은 근처 치킨집으로 옮겨 2차 자리까지 함께했다. 황 CEO의 아내인 로리 황과 장녀 매디슨 황 수석이사, 황 수석이사의 약혼자도 2차 자리에 참석했다.