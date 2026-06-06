‘재선거 요구’ 시위대, 이틀째 개표소 봉쇄중

6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 개표소 봉쇄 시위가 1박2일째 이어지고 있다.

연합뉴스에 따르면 6일 오전 7시 현재 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에서는 경찰 비공식 추산 500여명이 전날부터 시위를 계속하고 있다. 스케치북에 그린 태극기 등을 손에 든 이들은 경기장 여러 출입구 앞에 각각 모여 “전국 재선거” 등 구호를 외치며 투표함이 반출되지 못하도록 감시 중이다.

서울 송파구 잠실7동 제2투표소가 2박3일간 시위대로 인해 봉쇄되면서 이 투표소 투표함은 전날 오전10시쯤에야 개표소로 옮겨져 같은 날 오후 3시쯤 개표가 끝났다. 하지만 시위대가 개표소도 막으면서 선거관리위원회 관계자 등 20~30명이 개표소 안에 고립된 것으로 전해졌다.

이날 0시쯤 최대 7000명에 달했던 시위대 규모는 새벽에 줄었다가 날이 밝으면서 다시 늘어나고 있다. 경찰은 현재 경기장 주 출입구 한 곳에 기동대 인력 수십명을 배치해 시위대와 대치 중이다. 아직까지 물리적 충돌은 없는 것으로 전해졌다.

전날 밤 이진숙 대구 달성군 국회의원 당선인, 김민수 최고위원 등 국민의힘 인사들이 시위 현장에 와서 연설했다. 김 최고위원은 이날 오후 4시 청와대 앞 시위를 제안했으나, 시위대는 개표소 앞에 계속 머물 것으로 보인다.