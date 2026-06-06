손흥민, MLS 올스타 선정···대표팀, 멕시코 과달라하라 입성

한국 축구대표팀 주장 손흥민(LAFC)이 2026 미국메이저리그사커(MLS) 올스타전에 나설 ‘퍼스트 일레븐’(First XI)에 선정됐다. 대표팀은 2026 FIFA(국제축구연맹) 북중미 월드컵 조별예선 1·2차전을 치르는 과달라하라에 입성했다.

MLS는 5일(한국시간) 홈페이지를 통해 오는 7월29일 샬럿FC의 홈구장인 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 멕시코 리가 MX 올스타와 맞붙을 11명의 ‘퍼스트 일레븐’ 선수 명단을 발표했다. ‘퍼스트 일레븐’은 MLS 정규시즌 전반기에 최고의 활약을 펼친 스타 플레이어들로, MLS 팬, 선수, 미디어 투표를 합산해 선정했다.

손흥민은 아르헨티나 주장 리오넬 메시(인터 마이애미), 벨기에의 위고 카위퍼르스(시카고 파이어)와 함께 공격수 부문에 이름을 올렸다. 손흥민이 MLS 올스타에 뽑힌 것은 이번이 처음이다. 한국 선수가 MLS 올스타에 선정된 것은 2003년 LA 갤럭시 수비수였던 홍명호 현 한국 대표팀 감독에 이어 두번째다.

공격형 미드필더에는 자비에르 고조(레알 솔트레이크), 하니 무크타르(내슈빌), 수비형 미드필더에는 세바스티안 버홀터(밴쿠버 화이트캡스), 수비수에는 안디 나하르(내슈빌), 음베케젤리 음보카지(시카고 파이어), 팀 림(샬럿), 앤서니 마카니치(미네소타), 골키퍼에는 브라이언 슈베이크(내슈빌)가 선정됐다.

한국 대표팀은 이날 오후 4시쯤 멕시코 과달라하라에 있는 숙소인 더 웨스틴 과달라하라 호텔에 도착했다. 한국은 과달라하라에서 오는 12일과 19일 각각 체코·멕시코와 A조 예선 1·2차전을 치른다. 대표팀 선수들은 이날 휴식을 취한 뒤 다음날 오후 3시 베이스캠프 훈련장인 치바스 바예 베르데에서 FIFA 주관 ‘커뮤니티 트레이닝’으로 일정을 시작한다.