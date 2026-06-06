오세훈, ‘투표용지 부족 사태’에 “특검 등 모든 수단 동원해 진상규명해야”

오세훈 서울시장이 6일 담화문을 내고 6·3 지방선거에서 벌어진 투표용지 부족 사태와 관련해 특검 등을 통한 철저한 진상 규명과 책임자 처벌을 촉구했다.

오 시장은 담화문에서 전국 50개 투표소에서 발생한 것으로 파악된 투표용지 부족 사태에 대해 “어떤 변명으로도 정당화될 수 없는 엄중한 참정권 침해이자 헌정 유린”이라며 “서울시장으로서 관내에서 시민들의 소중한 주권이 이토록 무력하게 침해당한 것에 깊은 유감을 표한다”며 철저한 진상조사를 촉구했다. 오 시장은 “투표용지 예측 실패와 공급망 부실의 원인이 무엇인지, 고의나 중대한 과실은 없었는지 명명백백히 밝혀내야 한다”며 “국회는 국정조사를 포함해 특검 등 모든 수단을 동원해 진상을 규명해야 할 것”이라고 밝혔다.

오 시장은 선거관리위원회 책임자에 대한 엄중 처벌과 선관위의 인적 쇄신, 조직 개혁을 촉구했다. 또한 사태 재발을 막기 위해 선거관리 시스템을 전면 개혁해야 한다고 밝혔다.

오 시장은 전날엔 TV조선 뉴스9에 출연해 이번 사태와 관련해 “참으로 있어서는 안 되는 일”이라며 “대통령도 정말 큰 책임감을 느껴야 한다”고 말했다. 오 시장은 앞서 지난 4일 서울시청 앞에서 당선 소감을 밝히면서도 “참으로 통탄할 일”이라며 “대통령도 이 부분에 대해서 책임을 면할 수 없다”고 말했다.