초록색 되어버린 햇감자, 먹어도 될까?

포슬포슬한 식감과 은은한 단맛으로 사랑받는 햇감자의 계절이 돌아왔다. 삶아 먹거나 감자조림, 감자전 등 다양한 요리에 활용하기 좋은 제철 식재료지만, 보관에도 신경을 써야 한다. 삐죽 고개를 내미는 감자 싹 못지않게 주의 깊게 봐야 할 것은 색이다. 껍질 일부가 초록빛으로 변한 감자를 발견한 경험이 있는 사람이 적지 않다.

단순 변색처럼 보이지만, 전문가들은 이런 감자는 주의가 필요하다고 말한다. 감자의 녹색 부분에는 솔라닌, 차코닌 같은 천연 독소가 생성될 수 있다며 섭취에 주의해야 한다. 이 독소는 감자가 햇빛이나 형광등 같은 빛에 오래 노출될 때 생기며, 심할 경우 구토나 복통 등 식중독 증상을 유발할 수 있다고 한다.

특히 햇감자는 일반 감자보다 껍질이 얇고 수분 함량이 높아 빛에 더 민감하다. 같은 환경에서도 녹색으로 변하기 쉬운 이유다. 전문가들은 감자 껍질 일부만 초록빛으로 변했더라도 주변까지 넉넉하게 도려내고 조리하는 것이 안전하다고 조언한다. 색이 진하게 변했거나 싹이 많이 난 경우에는 아깝더라도 먹지 않는 편이 좋다.

주의할 점은 솔라닌과 차코닌이 단순 세척이나 가열로는 잘 제거되지 않는다는 것이다. 끓이면 괜찮을 거라고 생각하기 쉽지만, 익혀도 독소 자체가 사라지는 것은 아니라는 것이다.

맛있는 햇감자를 오래 두고 먹고 싶다면 보관 방법도 잘 알아두어야 한다. 전문가들은 햇감자를 구입한 뒤에는 빛이 닿지 않는 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하라고 권한다. 하나씩 키친타월로 감싸거나 종이봉투에 넣어두면 빛 노출을 줄이는 데 도움이 된다.

반면 냉장고 보관은 피하는 것이 좋다. 지나치게 낮은 온도에서는 감자 속 전분이 당으로 변하면서 맛과 식감이 떨어질 수 있기 때문이다. 특히 햇감자는 일반 감자보다 저장성이 낮아 오래 두기보다 가능한 한 빨리 먹는 것이 좋다.

감자를 씻을 때는 껍질 표면의 흙과 이물질을 꼼꼼히 제거하는 것도 중요하다. 물을 담은 볼에 감자를 넣고 서로 비벼 씻거나 부드러운 솔로 가볍게 문질러 세척하면 된다.

햇감자는 일반 감자와 품종 자체가 다른 것은 아니다. 수확 직후 바로 출하되는 감자를 ‘햇감자’라고 부르며, 저장 과정을 거쳐 유통되는 감자와 구분하는 개념이다. 수확 후 시간이 짧은 만큼 비타민C 함량이 비교적 풍부한 것도 특징이다. 감자의 비타민C는 전분에 둘러싸여 있어 열을 가해도 비교적 손실이 적은 편으로 알려져 있다.