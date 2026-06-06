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홍명보 “요즘 선수들, 세계무대에 대한 두려움 없다”

입력 2026.06.06 13:55

홍명보 축구대표팀 감독. 연합뉴스

홍명보 축구대표팀 감독. 연합뉴스

홍명보 한국 남자 축구대표팀 감독이 국제축구연맹(FIFA) 인터뷰에서 “요즘은 선수들이 유럽에서 많이 뛰고 있어서 세계무대에 대해 두려움이 없어졌다”며 자신감을 드러냈다.

FIFA는 5일 공식 홈페이지에 ‘홍명보의 일곱번째 도전’이라는 제목의 홍 감독 단독 인터뷰를 공개했다. 홍 감독은 1990년, 1994년, 1998년, 2002년 월드컵에 선수로 나갔고, 2006년 월드컵에 코치로, 2014년과 이번 월드컵에 감독으로 나섰다.

홍 감독은 2002년 한일 월드컵 4강 진출과 관련해 “선수들이 그때의 영광을 재현한다면 좋겠지만, 감독으로서 2002 월드컵 4강이 지금의 선수들에게 부담을 주는 건 원치 않는다”며 “우리 선수들도 국가대표로서의 사명감이나 책임감이 크지만, 그때보다는 월드컵을 정말 즐기는 무대라는 생각으로 임하기를 원하고 있다”고 말했다. 홍 감독은 “요즘은 세대가 많이 바뀌었고, 선수들의 성향도 많이 달라졌다”며 “그렇기 때문에 선수들에게 꼭 투혼만을 요구하지는 않지만, 그래도 투혼은 우리 한국이 가지고 있는 강점이라고 생각한다”고 했다.

홍 감독은 대표팀 주장 손흥민과 관련해 “손흥민 선수는 그동안 대표팀에서 많은 중요한 역할을 했고, 이번 월드컵에서도 좋은 역할을 할 거라고 기대하고 있다”며 “대표팀의 주장이라는 위치의 무게감, 중압감은 충분히 이해하고 있다. 그런 마음을 가볍게 해주기 위해서 노력하고 있다”고 밝혔다.

홍 감독은 “요즘은 선수들이 유럽에서 많이 뛰고 있어서 세계무대에 대해 두려움이 없어졌다는 생각이 든다. 제가 선수였을 때와는 많이 차이가 난다”며 “그런 만큼 더 자신감을 갖고, 동료들과 신뢰감을 쌓는다면 앞으로는 이변이 아니라 우리 스스로가 강팀으로 성장할 수 있다고 생각한다”고 말했다. 홍 감독은 “대한민국 축구가 더 높은 곳으로 가기 위해 우리는 반드시 서로 신뢰를 해야 한다”며 “대표팀은 긴 시간 훈련을 할 수가 없기 때문에 그 짧은 시간에 우리가 얼마만큼 서로를 신뢰하는지가 작전판 위 전술보다 더 중요하다고 생각한다”고 밝혔다.

대표팀은 오는 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 체코와 A조 조별예선 1차전을 치른다.

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