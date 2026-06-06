장동혁, 투표용지 부족에 “즉각 국정조사 실시·특검 수사해야”

장동혁 국민의힘 대표는 6일 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태와 관련해 "즉각 국정조사를 실시해야 하고 조속히 특검을 설치해 철저히 수사해야 한다"고 말했다.

장 대표는 노태악 중앙선거관리위원장이 전날 사의를 표명하고 선관위가 투표용지 부족 사태가 발생한 경위를 발표한 것에 대해 "처음에는 투표용지가 부족해 추가로 보낸 곳이 14곳이라더니 결국 50개 투표소에서 투표용지가 부족했다고 자백했다"며 "추가로 투표용지를 보낸 곳은 67곳에 달한다"고 말했다.

장 대표는 "노태악 위원장이 물러나는 것으로 끝낼 수도 없는 일"이라며 "중앙선관위원 전원과 각 지역 선관위원장 및 선관위원들에게 끝까지 책임을 물어야 한다"고 말했다.