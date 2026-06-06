이 대통령 내외, 중앙보훈병원 찾아 국가유공자 위로

이재명 대통령과 김혜경 여사가 현충일인 6일 서울 강동구 중앙보훈병원을 찾아 입원 치료 중인 국가유공자들을 위문했다.

이 대통령 내외는 이날 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념식에 참석한 뒤 병원으로 향했다. 이 대통령과 김 여사는 곧바로 국가유공자들이 입원해있는 7층 병실로 향했다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑에서 “이 대통령과 김 여사는 국가유공자들을 만나 치료 경과와 건강 상태 등을 살피며 위로의 말을 전했으며, 국가를 위한 희생과 헌신에 대한 감사의 뜻을 밝혔다”고 전했다. 이 대통령은 이들에게 “여러분들의 희생과 헌신 덕분에 오늘의 대한민국이 세계에서 인정받는 나라가 될 수 있었다”고 말했고, 김 여사는 “건강을 잘 챙기시길 바란다”고 했다.

이 대통령은 월남 참전 유공자이자 백마부대에서 복무했던 박형우씨가 “만약에 전쟁이 일어나면 또 다시 최전방으로 보내달라. 나라를 위해 희생할 준비가 돼 있다”고 말하자 “그 마음에 감사드린다. 전쟁 나지 않도록 하겠다”고 답했다. “병원이 너무 편하고 좋다”는 월남 참전 유공자 황대식씨의 말에 이 대통령은 “그래도 얼른 나으셔서 퇴원하셔야죠”라고 화답해 병실 안에 웃음이 번지기도 했다.

이 대통령과 김 여사는 근무 중인 의료진도 격려했다. 이 대통령은 의료진에 “국가유공자들을 예우하는 것은 국가의 기본적 책무”라며 환자와 가족들이 불편하지 않도록 세심하게 살펴달라고 당부했다.

이 대통령은 병원에서 만난 다른 보훈 환자와 그 가족들과도 인사를 나누며 “어디가 편찮으신가요?” “치료는 잘 받고 계세요?”라며 안부를 물었다. 휠체어를 탄 보훈 환자들과도 악수하고 기념사진을 찍기도 했다.

이 대통령 부부는 이날 만난 국가 유공자들을 비롯해 전국의 보훈병원과 위탁 의료기관에 입원 중인 국가유공자 및 보훈 가족 8800여명에게 홍삼 선물 세트를 위문품으로 전달했다.