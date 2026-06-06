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귀찮아도 챙겨 먹어, 초간단 ‘애호박&새송이 비빔밥’

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귀찮아도 챙겨 먹어, 초간단 ‘애호박&새송이 비빔밥’

입력 2026.06.06 16:00

  • ‘새미네부엌’ 요리법연구소

배고픈 나를 위해 좋아하는 재료로 만드는 집밥

그릇 하나로 전자레인지에 돌리면 오늘의 요리 완성

‘새미네부엌’ 요리법연구소 제공

‘새미네부엌’ 요리법연구소 제공

살다 보면 밥을 먹는 일조차 귀찮게 느껴지는 날이 있다. 해야 할 일은 많고, 몸은 무겁고, 냉장고 문을 열어봐도 딱히 먹고 싶은 게 떠오르지 않는 날. 당장 배달 앱을 켜거나 인스턴트로 대충 끼니를 때우고픈 유혹이 찾아오지만, 그럴수록 부러 챙겨야 하는 것이 바로 나를 돌보는 집밥이다. 요란하거나 복잡하지 않아도 제대로, 스스로를 돌보는 한 그릇을 직접 만들어 본다.

종종 ‘요리’를 떠올리면 어렵게 느껴지기도 한다. 갖은 식재료의 손질이며, 그럴듯한 조리도구를 갖추는 일, 정확한 분량을 계산하고 시간을 체크하는 일, 혹은 몇 시간씩 공을 들여야 비로소 요리라고 부를 수 있다고 여겨지기도 한다. 하지만 요리란 그리 거창한 것이 아닐지도 모른다. 배고픈 나를 위해 좋아하는 재료를 한데 모으고, 쉽고 간편한 조리법을 활용해 즐길 수 있는 음식을 만드는 것, 그 정도면 몹시도 충분하다.

냉장고에 굴러다니던 애호박과 새송이버섯을 꺼냈다. 항상 사다 두는 우리 집 ‘상비템’, 둘 다 뭉근하게 익으면 야들야들하고 달큰해 아주 꿀맛이 난다. 전자레인지용 그릇에 들어갈 정도의 사이즈로 재료들을 얇게 썰어주고, 밥부터 착착 바닥에 깔아 준 뒤, 그 위에 총총총- 예쁘게 얹는다. 그다음 진간장과 요리에센스 연두를 한 큰술씩 골고루 뿌려 간잡이를 해준 후 랩이나 전용 뚜껑을 씌워 전자레인지에 돌리면 오늘의 요리가 완성. 더운 날 불 앞을 서성일 필요도 없고 이 팬, 저 팬 꺼낼 필요도 없는 원터치 요리의 등장이다.

‘새미네부엌’ 요리법연구소 제공

‘새미네부엌’ 요리법연구소 제공

땡- 소리가 경쾌하게 울리면 김이 모락모락 나는, 따뜻한 밥과 채소가 어우러진 한 그릇이 아주 먹음직스럽게 나온다. 거기에 김가루, 깨, 빠질 수 없는 참기름 한 바퀴 휘리릭 둘러주면 더할 나위 없는 일품요리가 다 된다. 그릇 하나로 끝내는 애호박&새송이 비빔밥!

내 손으로 직접 챙겨 먹었다는 만족감이 차오르고 오늘의 나를 위해 최소한의 수고를 기울였다는 증거가 식탁 위에 오르면 왠지 모를 뿌듯함이 단전을 채운다. ‘귀차니즘’을 기어코 이겨내 집밥을 해 먹었다는 것은 단순히 배를 채우는 행위가 아니라 천천히 스스로를 돌보는 습관이 되니까.

버튼을 누르는 짧은 수고만으로 따뜻한 한 끼가 완성되는 집밥의 세계. 요리란 생각보다 훨씬 단순한 것일지도 모르겠다! 나를 돌보는 일 역시 그렇다. 귀찮아도 챙겨 먹는 것. 어쩌면 그것이 가장 현실적이고 오래가는 건강한 나의 시작일지도. 전자레인지로 만드는 ‘애호박&새송이 비빔밥’ 상세 레시피는 아래 새미네부엌 사이트 참고.

‘새미네부엌’ 요리법연구소 제공

‘새미네부엌’ 요리법연구소 제공

✅ 귀찮아도 챙겨 먹어, ‘전자레인지 애호박&새송이 비빔밥’ 재료

밥 1공기(200g), 애호박 ½개(150g), 새송이버섯 1개(110g), 김가루 5큰술(5g), 쪽파 2줄기(10g)

양념 = 요리에센스 연두순 1큰술(10g), 새미네부엌 진간장 1큰술(10g), 샘표 통참깨 참기름 1큰술(10g), 깨 1큰술(5g)

✅ 귀찮아도 챙겨 먹어, ‘전자레인지 애호박새송이 비빔밥’ 만들기

1. 애호박과 새송이는 1㎝ 두께 반달 모양으로 썰고 쪽파는 송송 썰어요.

2. 전자레인지용 그릇에 밥을 깔고 손질한 애호박, 새송이, 쪽파를 올린 후 연두순과 진간장을 고루 끼얹고 랩 혹은 커버를 덮어 전자레인지에서 5분간 조리해요.(1,000W 기준)

3. 완성된 애호박새송이 비빔밥에 김가루, 참기름, 깨를 올려 잘 비벼 먹으면 완성!

TIP. 기호에 따라 계란프라이를 올려 먹어도 좋아요.

■자료 출처: 누구나 쉽고, 맛있고, 건강하게! 요리가 즐거워지는 샘표 ‘새미네부엌’ 요리법연구소

<‘새미네부엌’ 요리법연구소>

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