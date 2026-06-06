‘이 대통령 최측근’ 김용, 정청래 공개 비판 “전국적 승리라는 인식 나태”

이재명 대통령의 최측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장이 6·3 선거 결과와 관련해 더불어민주당 정청래 대표를 공개 저격했다.

김 전 부원장은 6일 페이스북에 “이번 지방선거가 전국적인 민주당의 승리이며 서울의 패배는 아프다는 식의 당 대표의 인식은 나태하고 만연하며 민심과 너무나 차이가 크다”고 썼다.

그는 “12 대 4라는 전체 숫자에 취해 승리를 자축할 때가 아니다. 최대 승부처였던 서울시장 탈환 실패를 비롯해 우리가 반드시 지켰어야 할 요충지들을 내어준 이번 결과를 냉정하게 분석하고 대처해야 한다”고 말했다.

그는 또 정 대표가 지방선거 평가위원회를 설치하고 백서를 통해 시스템적으로 지방선거를 평가하겠다고 밝힌 것과 관련해 “선거 결과에 대한 평가는 서둘러 ‘백서’ 뒤로 숨거나 시스템의 문제로 돌릴 일이 아니다”라고 지적했다.

그러면서 “전략 실패와 부재의 무거운 책임은 마땅히 당 대표를 비롯해 지도부가 온몸으로 통감하고 짊어져야 한다”며 “철저하게 반성하고 처절하게 쇄신해야 한다”고 강조했다.

김 전 부원장은 국민의힘 한동훈 전 대표가 이번 선거에서 당선된 것을 언급하며 “이는 단순한 사안이 아니다. 야당을 말살하려 들던 정치검찰의 부활이자 힘들게 밝혀온 조작범죄의 은폐를 예고하는 역사의 퇴행”이라고 비판했다.

또 국민의힘 추경호 후보의 대구 시장 선거 승리, 이진숙·김태규 의원의 당선을 두고 “심각하다”며 “이 같은 결과를 지역주민들의 선택으로만 받아들여야 하느냐”고 반문했다.

앞서 김 전 부원장은 이번에 국회의원 재선에 출마하기 위해 노력했으나 공천을 받지 못했다.

이는 대장동 개발 민간업자로부터 금품을 받은 혐의로 대법원 판결을 앞둔 그를 공천할 경우 선거에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 당의 판단에 따른 것이다.

한편 정 대표는 이날 페이스북에 “가끔 심호흡하며 하늘을 본다”는 짧은 글과 함께 ‘나는 잠시 머문 바람’이라는 제목의 노래를 공유했다. 이를 두고 당 일각에서 책임론이 제기된 것에 대해 우회적으로 자신의 마음을 표현한 것 아니냐는 해석이 나오고 있다.