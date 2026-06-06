김 총리, 지선 결과 언급하며 “긴장하고 혁신할 때”

더불어민주당의 8월 전당대회를 앞두고 조만간 여의도로 복귀할 것으로 보이는 김민석 국무총리가 6·3 지방선거 결과에 대해 양면적 평가가 있다는 점을 언급하면서 “지금은 다시 긴장하고, 혁신해야 될 때”라고 말했다.

잠재적인 차기 당권 경쟁자인 정청래 대표를 중심으로 치러진 지방선거가 미완의 승리로 끝난 가운데 호남을 찾아 당의 승리 공식을 재점검해야 한다면서 차별화에 시동을 건 것이다.

김 총리는 6일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC ‘뉴 호남 포럼’에서 ‘호남의 새로운 길’을 주제로 기조연설을 하고 지방선거에 대해 “현재 선거가 끝난 뒤 어떤 분들은 승리라고 하고 어떤 분들은 충분치 못하다고 한다”고 말했다.

이어 “대통령 중심 리더십에 뛰었던 국정 기대치가 선거 결과로 당연히 이어질 것으로 생각했던 관점에선 (결과가) 충분치 못하고, 전체적으로 보면 그래도 승리이니 이 정도면 만족할 만하다는 두 가지의 평가가 있는 것 같다”고 평가했다.

그는 “정부·여당과, 정부·여당의 든든한 기반이 되어 온 호남이 함께 지금까지의 승리의 공식을 다시 한번 되돌아볼 때가 됐다”고 거론한 뒤 “김대중 (전) 대통령에서 이재명 대통령까지 이르는 승리의 공식은 성장과 민주주의의 결합, 민생 실용 확장 노선이었다”고 설명했다.

그러면서 “다시 황금시대를 만들기 위해선 이 선거 이후 생기는 긴장을 혁신의 계기로 만들어 두 가지 노선을 확실히 다시 틀어쥐어야 한다”면서 “그것이 정부와 여당의 일관된 노선으로 갈 수 있도록 하는 것도 이곳 호남에서 해주실 일”이라고 강조했다.

그는 “더 이상 잘하라고 해도 하기 어려울 정도로 대통령이 탁월하게 이끌고 있지만 그 길에 어려움도 있을 것”이라며 “선거나 이런저런 일로 출렁거림이 있겠지만 헤쳐나가야 한다”고 했다.

이어 “최초로 우리가 긴장해야 할 시기에 들어갔다고 본다”며 “혁신의 핵심은 민생 실용 확장 노선과 성장과 민주주의를 결합하는 것이며, 정치적 힘을 모아주면 만들어갈 수 있다”고 힘주어 말했다.

김 총리의 이번 광주 방문은 김 총리가 당권 도전을 위해 금명간 총리직을 사의할 것으로 전망되는 가운데서 이뤄졌다.

한편 김 총리는 행사 참석에 앞서 세종에 있는 고 이해찬 전 국무총리의 묘소를 들른 사실을 엑스에 공개했다. 이 전 총리는 민주당 대표를 지내기도 했다. 김 총리는 이 전 총리 묘소를 찾은 사진과 함께 올린 글에서 “도달하기 어려운 롤모델이셨다. 가르침과 질책이 다 그립다. 더 생각나는 시간이다”라고 말했다.