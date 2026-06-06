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더불어민주당의 8월 전당대회를 앞두고 조만간 여의도로 복귀할 것으로 보이는 김민석 국무총리가 6·3 지방선거 결과에 대해 양면적 평가가 있다는 점을 언급하면서 "지금은 다시 긴장하고, 혁신해야 될 때"라고 말했다.

잠재적인 차기 당권 경쟁자인 정청래 대표를 중심으로 치러진 지방선거가 미완의 승리로 끝난 가운데 호남을 찾아 당의 승리 공식을 재점검해야 한다면서 차별화에 시동을 건 것이다.

김 총리는 6일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC '뉴 호남 포럼'에서 '호남의 새로운 길'을 주제로 기조연설을 하고 지방선거에 대해 "현재 선거가 끝난 뒤 어떤 분들은 승리라고 하고 어떤 분들은 충분치 못하다고 한다"고 말했다.

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김 총리, 지선 결과 언급하며 “긴장하고 혁신할 때”

입력 2026.06.06 21:14

  • 배시은 기자

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6일 오후 광주 서구 치평동 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC 광주방송 주관 2026 뉴호남포럼에서 김민석 국무총리가 ‘대전환시대, 통합의 의미와 국가전략’을 주제로 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스

6일 오후 광주 서구 치평동 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC 광주방송 주관 2026 뉴호남포럼에서 김민석 국무총리가 ‘대전환시대, 통합의 의미와 국가전략’을 주제로 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당의 8월 전당대회를 앞두고 조만간 여의도로 복귀할 것으로 보이는 김민석 국무총리가 6·3 지방선거 결과에 대해 양면적 평가가 있다는 점을 언급하면서 “지금은 다시 긴장하고, 혁신해야 될 때”라고 말했다.

잠재적인 차기 당권 경쟁자인 정청래 대표를 중심으로 치러진 지방선거가 미완의 승리로 끝난 가운데 호남을 찾아 당의 승리 공식을 재점검해야 한다면서 차별화에 시동을 건 것이다.

김 총리는 6일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC ‘뉴 호남 포럼’에서 ‘호남의 새로운 길’을 주제로 기조연설을 하고 지방선거에 대해 “현재 선거가 끝난 뒤 어떤 분들은 승리라고 하고 어떤 분들은 충분치 못하다고 한다”고 말했다.

이어 “대통령 중심 리더십에 뛰었던 국정 기대치가 선거 결과로 당연히 이어질 것으로 생각했던 관점에선 (결과가) 충분치 못하고, 전체적으로 보면 그래도 승리이니 이 정도면 만족할 만하다는 두 가지의 평가가 있는 것 같다”고 평가했다.

그는 “정부·여당과, 정부·여당의 든든한 기반이 되어 온 호남이 함께 지금까지의 승리의 공식을 다시 한번 되돌아볼 때가 됐다”고 거론한 뒤 “김대중 (전) 대통령에서 이재명 대통령까지 이르는 승리의 공식은 성장과 민주주의의 결합, 민생 실용 확장 노선이었다”고 설명했다.

그러면서 “다시 황금시대를 만들기 위해선 이 선거 이후 생기는 긴장을 혁신의 계기로 만들어 두 가지 노선을 확실히 다시 틀어쥐어야 한다”면서 “그것이 정부와 여당의 일관된 노선으로 갈 수 있도록 하는 것도 이곳 호남에서 해주실 일”이라고 강조했다.

그는 “더 이상 잘하라고 해도 하기 어려울 정도로 대통령이 탁월하게 이끌고 있지만 그 길에 어려움도 있을 것”이라며 “선거나 이런저런 일로 출렁거림이 있겠지만 헤쳐나가야 한다”고 했다.

이어 “최초로 우리가 긴장해야 할 시기에 들어갔다고 본다”며 “혁신의 핵심은 민생 실용 확장 노선과 성장과 민주주의를 결합하는 것이며, 정치적 힘을 모아주면 만들어갈 수 있다”고 힘주어 말했다.

김 총리의 이번 광주 방문은 김 총리가 당권 도전을 위해 금명간 총리직을 사의할 것으로 전망되는 가운데서 이뤄졌다.

한편 김 총리는 행사 참석에 앞서 세종에 있는 고 이해찬 전 국무총리의 묘소를 들른 사실을 엑스에 공개했다. 이 전 총리는 민주당 대표를 지내기도 했다. 김 총리는 이 전 총리 묘소를 찾은 사진과 함께 올린 글에서 “도달하기 어려운 롤모델이셨다. 가르침과 질책이 다 그립다. 더 생각나는 시간이다”라고 말했다.

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