국립발레단장 인선 논란에 최휘영 장관 “허황된 뜬 소문”…내정설 일축

국립발레단 차기 단장 인선과 관련해 국립발레단 단원들이 성명을 내고 공정한 인선을 촉구했다.

국립발레단 단원들은 6일 입장문을 내고 차기 단장 겸 예술감독 선임 과정에서 ‘예술적 전문성’과 ‘현장 중심의 역량’을 최우선 기준으로 삼아달라고 촉구했다. 단원들이 단장 인선과 관련해 한 목소리를 낸 것은 이번이 처음이다.

단원들은 입장문에서 “국립발레단 단장 겸 예술감독 자리는 결코 명예나 상징성만으로 감당할 수 있는 자리가 아니다”라며 “단순히 서류에 사인만 하는 기관장이 아니라 발레단의 예술적 방향을 결정하는 최종 책임자”라고 강조했다. 이들은 새 리더의 자격으로 직업 발레단의 훈련 체계 및 공연 제작 과정에 대한 깊은 이해, 치열한 레퍼토리 운영 경험, 무용수들의 성장과 경력 관리에 대한 실질적 역량 등을 조목조목 제시했다.

최근 무용계 안팎에서 발레단 운영 경력이 없는 친정부 인사가 내정되었다는 소문이 돌자 단원들이 단체 행동에 나선 것으로 풀이된다. 국립발레단 단장 자리는 지난 4월 12년간의 임기를 마친 강수진 전 단장이 퇴임한 이후 공석인 상황이다. 다만 단원들은 “특정 인물을 배제하거나 반대하기 위한 것은 아니다”라며 선을 그었다.

논란이 확산되자 임명권자인 최휘영 문체부 장관은 직접 진화에 나섰다. 최 장관은 이날 자신의 SNS 계정을 통해 “국립발레단 단장 인선을 놓고 이재명 캠프에서 활동했으며 직업 발레단 경력이 없는 고령의 무용 전공 대학교수가 선임될 것이라는 허황된 뜬소문이 돌고 있다”며 “임명권자인 문체부 장관이 심사숙고 중인 후보 명단에는 처음부터 지금까지 이런 인물이 단 한 번도 올라온 적이 없었음을 명확히 밝힌다”고 특정 인물 내정설을 부인했다.

이어 “아무리 터무니없는 말도 세 사람이 똑같이 말하면 사실로 믿게 된다는 ‘삼인성호(三人成虎)’라는 말이 있다”며, 이번 논란을 “백주 대낮에 벌어진 호랑이 해프닝”으로 일축했다. 아울러 단원들을 향해서는 “절대 염려하지 마시고 공연에 전념해 주시기를 바란다”고 당부했다.