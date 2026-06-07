실내 건조 빨래 ‘쉰내’…이것 지켜야 ‘악취’ 잡는다

장마나 미세먼지로 인해 실내에서 빨래를 말려야 하는 상황이 늘면 ‘쉰내’ 고민도 함께 커진다. 세제나 섬유유연제를 바꿔 해결책을 찾는 이도 많지만, 전문가들은 냄새의 원인을 향이 아닌 ‘건조 속도’에서 찾아야 한다고 조언한다.

실내 건조 시 발생하는 불쾌한 냄새는 세탁물에 남은 수분 때문이다. 빨래가 오랜 시간 젖어 있으면 세균과 미생물이 증식하고, 이 과정에서 특유의 퀴퀴한 냄새가 발생한다. 세제를 바꿔도 냄새가 반복되는 이유다.

미국 환경보호청(EPA)은 실내 곰팡이와 악취 문제의 핵심 원인으로 ‘습기’를 지목한다. EPA는 “곰팡이 통제의 핵심은 습기 통제”라며 실내 습도를 30~60%, 이상적으로는 30~50% 수준으로 유지할 것을 권고하고 있다.

미국 질병통제예방센터(CDC)도 곰팡이는 습기가 있는 환경에서 빠르게 성장하며, 환기와 건조를 통해 습기를 제거하는 것이 가장 효과적인 예방법이라고 설명한다.

결국 빨래 냄새를 줄이는 가장 확실한 방법은 세탁 후 가능한 한 빨리 말리는 것이다. 건조 시간을 줄이기 위해서는 먼저 세탁물 사이 간격을 충분히 확보하는 것이 필수적이다. 옷과 수건을 촘촘히 널면 공기 흐름이 막혀 건조 시간이 길어진다. 최소 10cm 이상 간격을 두고 널어 공기가 통할 수 있는 공간을 만드는 것이 좋다.

선풍기나 서큘레이터를 함께 사용하는 것도 효과적이다. 바람이 세탁물 전체를 통과하도록 하면 수분 증발 속도가 빨라져 세균 증식 시간을 줄일 수 있다.

습도가 높은 날에는 제습기나 에어컨 제습 기능을 활용하는 것도 도움이 된다. 실내 습도가 낮아지면 세탁물 속 수분이 더욱 빠르게 증발한다. 특히 장마철에는 환기와 제습을 병행할 때 건조 효과가 크게 향상된다. EPA 역시 제습기 사용과 환기 강화를 통해 실내 습도를 낮추라고 권고한다.

특히 전문가들은 빨래를 실내에서 말릴 경우 반드시 환기를 병행해야 한다고 강조한다. 환기가 부족하면 세탁물에서 나온 수분이 실내에 머물면서 곰팡이와 악취 발생 위험을 높일 수 있기 때문이다.

결국 빨래 냄새의 승부는 세탁이 아니라 건조에서 갈린다. 향이 강한 제품으로 냄새를 덮기보다 세균이 번식할 시간을 주지 않는 것이 가장 효과적인 해결책이다.