구미 현수막 철거 중 고소작업차 기울어···70대 노동자 추락 사망

경북 구미시에서 선거 현수막을 철거하던 70대 노동자가 고소작업차에서 추락해 숨졌다.
7일 경북소방본부 등에 따르면 지난 6일 오전 10시47분쯤 구미시 선산읍 한 건물 외벽에서 선거 현수막을 철거하던 A씨(70대)가 고소작업차가 기울어지며 7m 아래 지상으로 추락했다. A씨는 현장에서 숨졌다.
경찰과 소방당국은 고소작업차 한쪽 지지대 부근에서 땅꺼짐 현상이 발생하면서 차량이 기울어진 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
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입력 2026.06.07 08:54
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경북 구미시에서 선거 현수막을 철거하던 70대 노동자가 고소작업차에서 추락해 숨졌다.
7일 경북소방본부 등에 따르면 지난 6일 오전 10시47분쯤 구미시 선산읍 한 건물 외벽에서 선거 현수막을 철거하던 A씨(70대)가 고소작업차가 기울어지며 7m 아래 지상으로 추락했다. A씨는 현장에서 숨졌다.
경찰과 소방당국은 고소작업차 한쪽 지지대 부근에서 땅꺼짐 현상이 발생하면서 차량이 기울어진 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
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