대구서 올해 첫 일본뇌염 매개모기 발견···지난해보다 이틀 빨라

대구보건환경연구원은 올해 처음으로 일본뇌염 매개모기인 ‘작은빨간집모기’가 확인됐다고 7일 밝혔다.

연구원이 지난 1일 동구 금강로에 있는 외양간에서 채집한 모기 중에서 작은빨간집모기가 처음 확인됐다. 이는 지난해 첫 확인일인 6월 일보다 이틀 빠른 것이다. 유전자 분석 결과 병원체 바이러스는 검출되지 않았다.

연구원은 매년 3월 말부터 10월까지 주 2회 일본뇌염 매개모기 감시사업을 추진하고 있다. 모기 유인등(유문등)을 설치해 채집한 뒤 종 분류와 밀도조사, 모기매개 감염병 6종에 대한 병원체 유무를 분석하는 방식이다.

일본뇌염은 바이러스를 가진 모기에 물렸을 때 감염되는 3급 법정감염병이다. 대부분은 발열·두통 등 가벼운 증상으로 지나가지만, 급성 뇌염으로 진행될 경우 발작·마비 등 심각한 증상이 나타난다. 20~30%는 사망에 이를 수 있어 예방이 무엇보다 중요하다.

신상희 대구광역시 보건환경연구원장은 “야외활동 시 긴 옷 착용, 모기기피제 사용, 방충망 점검 등 개인 예방수칙을 철저히 준수해야 한다”며 “모기 유충이 서식하지 못하도록 집 주변 물 웅덩이를 제거하는 등 환경 관리에도 힘써 달라”고 말했다.