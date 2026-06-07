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대구서 올해 첫 일본뇌염 매개모기 발견···지난해보다 이틀 빨라

입력 2026.06.07 09:46

모기물림 예방수칙. 대구시 제공

모기물림 예방수칙. 대구시 제공

대구보건환경연구원은 올해 처음으로 일본뇌염 매개모기인 ‘작은빨간집모기’가 확인됐다고 7일 밝혔다.

연구원이 지난 1일 동구 금강로에 있는 외양간에서 채집한 모기 중에서 작은빨간집모기가 처음 확인됐다. 이는 지난해 첫 확인일인 6월 일보다 이틀 빠른 것이다. 유전자 분석 결과 병원체 바이러스는 검출되지 않았다.

연구원은 매년 3월 말부터 10월까지 주 2회 일본뇌염 매개모기 감시사업을 추진하고 있다. 모기 유인등(유문등)을 설치해 채집한 뒤 종 분류와 밀도조사, 모기매개 감염병 6종에 대한 병원체 유무를 분석하는 방식이다.

일본뇌염은 바이러스를 가진 모기에 물렸을 때 감염되는 3급 법정감염병이다. 대부분은 발열·두통 등 가벼운 증상으로 지나가지만, 급성 뇌염으로 진행될 경우 발작·마비 등 심각한 증상이 나타난다. 20~30%는 사망에 이를 수 있어 예방이 무엇보다 중요하다.

신상희 대구광역시 보건환경연구원장은 “야외활동 시 긴 옷 착용, 모기기피제 사용, 방충망 점검 등 개인 예방수칙을 철저히 준수해야 한다”며 “모기 유충이 서식하지 못하도록 집 주변 물 웅덩이를 제거하는 등 환경 관리에도 힘써 달라”고 말했다.

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