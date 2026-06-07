장동혁 “재선거는 더이상 피할 수 없는 문제가 됐다”

장동혁 국민의힘 대표가 7일 “이제 재선거는 더 이상 피할 수 없는 문제가 되었다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 페이스북에 “재선거를 외치는 함성은 들불처럼 일어날 것이다. 이미 서울을 넘어 전국으로 번지고 있다”며 이같이 적었다. 장 대표는 “서울만의 문제도 아니다. 선관위가 자백한 것만 50개 투표소”라며 “전국적이고 총체적인 문제”라고도 썼다.

지난 6·3 지방선거 때 중앙선거관리위원회의 대응 실패로 투표용지 부족 사태가 벌어지자, 용지가 부족했던 서울 송파구 올림픽공원 개표소 앞에 시민들이 모였고 이날까지 시위가 이어지고 있다.

장 대표는 “올림픽공원은 이미 민주주의의 성지가 됐다”며 “정치적인 색깔이 끼어들 공간은 없다. 편을 갈라서 이득을 얻으려는 꾼들이 끼어들 자리도 없다”고 밝혔다. 장 대표는 “나도 이곳에서는 한 명의 시민일 뿐”이라며 “직접 그린 태극기, ‘재선거’라고 손으로 쓴 도화지를 들고 구호를 외친다”고 적었다.

장 대표는 “애국가를 연주하는 시민과 그 연주에 맞춰 애국가를 부르는 시민들, 유모차를 끌고 나온 젊은 부부들과 끝도 없이 밀려드는 청년들, ‘시위대’가 아닌 ‘시민’”이라며 “‘소요’가 아니라 질서정연한 ‘시민저항운동’”이라고 밝혔다.