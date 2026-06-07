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장동혁 “재선거는 더이상 피할 수 없는 문제가 됐다”

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본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 7일 "이제 재선거는 더 이상 피할 수 없는 문제가 되었다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 페이스북에 "재선거를 외치는 함성은 들불처럼 일어날 것이다. 이미 서울을 넘어 전국으로 번지고 있다"며 이같이 적었다.

장 대표는 "서울만의 문제도 아니다. 선관위가 자백한 것만 50개 투표소"라며 "전국적이고 총체적인 문제"라고도 썼다.

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장동혁 “재선거는 더이상 피할 수 없는 문제가 됐다”

입력 2026.06.07 10:18

수정 2026.06.07 10:20

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  • 박순봉 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 7일 “이제 재선거는 더 이상 피할 수 없는 문제가 되었다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 페이스북에 “재선거를 외치는 함성은 들불처럼 일어날 것이다. 이미 서울을 넘어 전국으로 번지고 있다”며 이같이 적었다. 장 대표는 “서울만의 문제도 아니다. 선관위가 자백한 것만 50개 투표소”라며 “전국적이고 총체적인 문제”라고도 썼다.

지난 6·3 지방선거 때 중앙선거관리위원회의 대응 실패로 투표용지 부족 사태가 벌어지자, 용지가 부족했던 서울 송파구 올림픽공원 개표소 앞에 시민들이 모였고 이날까지 시위가 이어지고 있다.

장 대표는 “올림픽공원은 이미 민주주의의 성지가 됐다”며 “정치적인 색깔이 끼어들 공간은 없다. 편을 갈라서 이득을 얻으려는 꾼들이 끼어들 자리도 없다”고 밝혔다. 장 대표는 “나도 이곳에서는 한 명의 시민일 뿐”이라며 “직접 그린 태극기, ‘재선거’라고 손으로 쓴 도화지를 들고 구호를 외친다”고 적었다.

장 대표는 “애국가를 연주하는 시민과 그 연주에 맞춰 애국가를 부르는 시민들, 유모차를 끌고 나온 젊은 부부들과 끝도 없이 밀려드는 청년들, ‘시위대’가 아닌 ‘시민’”이라며 “‘소요’가 아니라 질서정연한 ‘시민저항운동’”이라고 밝혔다.

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