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김여정, 시진핑 방북 앞두고 “우리의 핵보유국 지위는 엄연한 현실”

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본문 요약

김여정 북한 노동당 총무부장이 미·중 정상이 지난달 정상회담에서 북한 비핵화를 공동 목표로 확인했다는 미국 측 발표에 대해 "완전한 날조이고 허황한 거짓 정보"라고 밝혔다.

7일 북한 관영매체 조선중앙통신은 김 부장이 전날 발표한 담화에서 "우리는 그러한 사실의 유무에 대해 가장 정확한 정보를 가지고 있다"며 이같이 말했다고 보도했다.

김 부장은 "이는 미국의 상투적인 거짓 정보 유포 놀음"이라며 "비핵화라는 고어에 대한 집착이 매우 특이하게 강한 미국 관리들의 희망일 수는 있어도 전혀 사실이 아니다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김여정, 시진핑 방북 앞두고 “우리의 핵보유국 지위는 엄연한 현실”

입력 2026.06.07 10:48

  • 김병관 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신·연합뉴스

김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신·연합뉴스

김여정 북한 노동당 총무부장이 미·중 정상이 지난달 정상회담에서 북한 비핵화를 공동 목표로 확인했다는 미국 측 발표에 대해 “완전한 날조이고 허황한 거짓 정보”라고 밝혔다.

7일 북한 관영매체 조선중앙통신은 김 부장이 전날 발표한 담화에서 “우리는 그러한 사실의 유무에 대해 가장 정확한 정보를 가지고 있다”며 이같이 말했다고 보도했다.

김 부장은 “이는 미국의 상투적인 거짓 정보 유포 놀음”이라며 “비핵화라는 고어에 대한 집착이 매우 특이하게 강한 미국 관리들의 희망일 수는 있어도 전혀 사실이 아니다”고 했다. 북한이 시 주석의 방북을 하루 앞둔 시점에 비핵화 논의에 응하지 않겠다는 입장을 대외에 발표한 셈이다.

앞서 미국 백악관은 지난달 미·중 정상회담 결과를 담아 발표한 팩트시트에서 “트럼프 대통령과 시 주석은 북한을 비핵화한다는 공유된 목표를 확인했다”고 밝힌 바 있다. 이에 궈자춘 중국 외교부 대변인은 북한 비핵화 언급 없이 “중국은 관련 당사자들이 지역의 평화와 안정을 유지하기 위해 건설적 노력을 기울이도록 촉구해 왔다”고 밝힌 바 있다.

김 부장은 또 미 국무부가 5일(현지시간) 한국에 대한 합동정밀직격탄 수출을 승인한 것을 언급하며 “적대국들의 끊임없는 무력증강 책동”이라며 “자위력 강화에 우리가 전념하고 있는 이유”라고 했다.

김 부장은 “우리의 핵보유국 지위는 절대 불퇴의 한계선이며 누가 인정하든 말든 엄연한 현실”이라며 “우리는 자기의 주권과 안전에 대한 그 어떤 위협이나 타협도 절대로 용납하지 않을 것”이라고 밝혔다.

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