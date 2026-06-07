“하루 종일 틀어야 하나? 전기요금은 얼마?”···장마철 제습기 200% 활용법

여름과 함께 찾아오는 눅눅함. 벽지는 축축해지고, 빨래는 잘 마르지 않으며, 옷장에서는 퀴퀴한 냄새가 나기 시작한다. 이때 가장 먼저 찾게 되는 가전이 제습기다. 하지만 막상 사용하려고 보면 궁금한 점이 많다. 온종일 켜둬야 하는지, 에어컨과 함께 써도 되는지, 전기요금은 얼마나 나오는지 헷갈리는 경우가 적지 않다.

습도는 몇 %가 적당할까

사람이 가장 쾌적하게 느끼는 실내 습도는 보통 40~60% 수준이다. 습도가 70% 이상으로 올라가면 곰팡이와 세균이 번식하기 쉬워지고, 집먼지진드기 활동도 활발해진다. 반대로 30% 이하로 떨어지면 피부와 호흡기가 건조해질 수 있다. 최근 출시되는 제습기 대부분은 목표 습도를 설정할 수 있는 기능을 갖추고 있다. 일반적인 가정에서는 50~55% 정도로 맞춰두는 것이 무난하다.

하루 몇 시간 정도 돌려야 할까

집 상태에 따라 다르다. 통상적으로는 장마철처럼 습도가 높은 날에는 하루 4~8시간 정도, 비가 오지 않는 날이나 습도가 낮은 날에는 1~2시간만 사용해도 충분하다. 중요한 것은 사용 시간보다 현재 습도다. 습도계가 있다면 실내 습도가 60%를 넘을 때 가동하고 목표 습도에 도달하면 멈추는 방식이 가장 효율적이다. 자동 제습 기능이 있다면 이를 활용하는 것이 좋다. 특히 외출 중 장시간 가동할 때는 물통이 가득 차 작동이 멈출 수 있으니 주의해야 한다.

에어컨과 같이 써도 될까

결론부터 말하면 함께 사용하는 것이 효율적이다. 에어컨은 실내 온도를 낮추면서 일부 습기를 제거하고, 제습기는 공기 중 수분을 집중적으로 제거한다. 두 기기를 함께 사용하면 체감 온도가 더 낮아지는 효과를 얻을 수 있다. 같은 온도라도 습도가 낮으면 더 시원하게 느껴지기 때문이다. 예를 들어 에어컨을 24도로 설정하고 제습기를 함께 사용하면 에어컨 온도를 지나치게 낮추지 않아도 쾌적함을 유지할 수 있다. 다만 두 제품 모두 열을 발생시키는 만큼 좁은 공간에서는 위치를 적절히 조정하는 것이 좋다.

물통은 생각보다 자주 비워야 한다

제습기를 사용하다 보면 놀랄 만큼 많은 물이 모인다. 습도가 높은 날에는 하루에도 몇 리터의 물이 모일 수 있다. 하지만 이 물은 깨끗한 물이 아니다. 공기 중 먼지와 미생물 등이 함께 응축된 물이기 때문에 음용이나 식물 물주기 용도로 사용하는 것은 권장되지 않는다. 물통을 오래 방치하면 내부에 곰팡이나 세균이 번식할 수 있다. 따라서 물통은 자주 비우고 정기적으로 세척하는 것이 좋다. 특히 장마철처럼 사용 빈도가 높을 때는 중성세제를 이용해 물통 내부를 청소하면 위생 관리에 도움이 된다.

필터 청소도 잊지 말아야

제습기의 성능은 필터 상태에 따라 크게 달라진다. 필터에 먼지가 쌓이면 공기 순환이 원활하지 않아 효율이 떨어질 수 있다. 심한 경우 전력 소모가 늘어나거나 제품 수명이 짧아질 수도 있다. 보통 2주에서 한 달에 한 번 정도 필터를 점검하고 먼지를 제거하는 것이 좋다. 사용 설명서에 제시된 관리 주기를 확인하는 것도 필요하다.

전기요금은 얼마나 나올까

제습기를 사용하면서 가장 걱정하는 부분 중 하나가 전기요금이다. 제품 용량과 사용 시간에 따라 차이가 있지만 일반 가정용 제습기는 대략 200~400W 수준의 전력을 소비한다. 예를 들어 300W 제품을 하루 6시간 사용한다면 하루 전력 사용량은 약 1.8kWh 정도다. 이를 한 달 동안 사용하면 약 54kWh 수준이 된다. 실제 요금은 가정의 전기 사용량 구간에 따라 달라지지만, 일반적으로 장마철 한 달 동안 사용하는 비용은 수천 원에서 1만 원대 수준으로 알려져 있다. 다만 제품 용량과 사용 습관에 따라 차이가 발생할 수 있기 때문에 에너지효율 등급을 확인하는 것이 좋다.

제습기의 목적은 ‘쾌적함’

제습기를 사용하는 이유는 집안을 사막처럼 만드는 것이 아니다. 습도를 적정 수준으로 유지해 더욱 쾌적한 생활 환경을 만드는 데 있다. 습도가 높으면 같은 온도에서도 더 덥게 느껴지고 곰팡이와 악취, 집먼지진드기 문제도 심해진다. 반대로 적절한 습도 관리는 냉방 효율을 높이고 실내 환경을 쾌적하게 만드는 데 도움을 준다.