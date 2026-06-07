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‘전기차’ 모델Y, ‘국산차’ 쏘렌토 제쳤다

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본문 요약

테슬라 대표 전기차 모델Y가 지난달 국내에서 가장 많이 판매된 차가 됐다.

모델Y 판매 호조로 지난달 내수 자동차 시장에선 전기차가 하이브리드차를 누르고 연료별 판매 2위에 올랐다.

5월 연료별 신차 등록 대수는 휘발유차가 4만3664대로 가장 많았고, 전기차가 3만2785대로 뒤를 이었다.

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‘전기차’ 모델Y, ‘국산차’ 쏘렌토 제쳤다

입력 2026.06.07 11:00

수정 2026.06.07 11:02

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  • 손우성 기자

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카이즈유데이터연구소 5월 판매 순위 조사

테슬라 모델Y 8762대…소렌토는 7788대

테슬라 대표 전기차 모델Y

테슬라 대표 전기차 모델Y

테슬라 대표 전기차 모델Y가 지난달 국내에서 가장 많이 판매된 차가 됐다. 전통의 강호 기아 소렌토를 제쳤다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이 다소 완화된 결과로 풀이된다.

7일 카이즈유데이터연구소에 다르면 지난달 모델Y 신규 등록 대수는 8762대로 집계돼 국산차와 수입차를 포함한 국내 판매 순위에서 1위에 올랐다. 월간 기준 수입차가 국산차를 제치고 판매 1위에 오른 첫 사례다. 전기차가 판매 1위를 차지한 경우도 이번이 처음이다. 쏘렌토 등록 대수는 7788대였다.

모델Y 판매 호조로 지난달 내수 자동차 시장에선 전기차가 하이브리드차를 누르고 연료별 판매 2위에 올랐다. 5월 연료별 신차 등록 대수는 휘발유차가 4만3664대로 가장 많았고, 전기차가 3만2785대로 뒤를 이었다.

하이브리드차는 3만1808대로 3위에 머물렀다. 액화석유가스(LPG)차는 9314대, 경유차는 3922대가 새로 등록됐다.

자동차 업계에선 중동 사태로 인한 에너지 대란 영향으로 전기차 수요가 늘었다는 시각이 다수다. 다만 중국 상하이에서 생산하는 테슬라 모델Y와 모델3가 지난해 말부터 시행한 가격 인하 정책이 국내에서 효과를 보기 시작했다는 분석도 나온다. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 성능 향상도 요인으로 꼽힌다.

일각에선 테슬라와 BYD 등 중국에서 만들어진 수입 전기차의 국내 판매 비중이 늘어나는 만큼 현대자동차 등 한국 업체의 기민한 대응이 필요하다는 지적이 나온다.

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