골목 곳곳에 설치된 불법 입간판···서울시 집중 단속 나선다

서울시가 곳곳에 난립한 불법 입간판(에어라이트 등)을 집중 단속한다.

시는 8~24일 2주간 집중 단속 기간으로 정하고, 야간 업소가 밀집한 상업 지역과 민원 다발 지역인 잠실새내, 왕십리 도선동 상점가 일대 등을 중심으로 현장 점검을 실시한다고 7일 밝혔다. 단속 시간은 불법 광고물 설치가 활발한 오후 5시부터 야간 시간대다.

단속은 25개 자치구가 함께 하는 ‘합동 점검반’ 형태로 실시한다. 서울시 기동 정비반과 자치구 광고물 담당자 등 총 104명의 직원이 투입된다. 자치구 사정을 잘 아는 직원들이 중심이 돼 자치구별 취약 지역을 밀착 관리할 예정이다.

시는 적발 즉시 불법 입간판을 철거하지 않고 해당 업소에 관련 규정을 안내한 뒤 자발적인 철거를 유도한다는 계획이다. 적발된 업소는 7월 중 후속 점검도 실시한다. 후속 점검 결과 반복적으로 위반이 확인되는 업소는 과태료 부과 등 행정조치를 한다.

최인규 서울시 디자인정책관은 “불법 입간판은 보행자 안전을 위협하고 풍수해 발생 시 추가 사고로 이어질 우려가 있는 만큼 지속적인 관리가 필요하다”며 “시민 안전과 쾌적한 도시 환경 조성을 위해 자발적인 정비와 관련 규정 준수에 적극 협조해 주시길 바란다”고 말했다.