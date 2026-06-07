경기도·GH “공사채 2조3000억 정부 승인···광명시흥지구 등 5개 사업 탄력”

경기도와 경기주택도시공사(GH)는 광명시흥공공주택지구 등 GH의 5개 사업 진행을 위해 행정안전부에 신청한 2조3600억원 규모 공사채 발행이 전액 승인을 받았다고 7일 밝혔다.

도에 따르면 해당 개발사업들은 광명시흥공공주택지구, 일산테크노밸리, 하남교산공공주택지구, 과천과천공공주택지구, 광명시흥도시첨단산업단지 등이다.

대규모 택지개발 사업은 막대한 보상비와 공사비가 수반돼 신속한 재원 마련이 중요하지만, 수조 원의 재원을 지자체나 공기업이 현금으로 융통하는 것은 사실상 불가능하다. 이 때문에 지방공기업은 공공사업에 필요한 목돈을 빌리는 일종의 차용증인 공사채를 발행해 자금을 충당한다. 특히 공사채 발행을 위해서는 행정안전부 승인이 필요한데, 최근 행안부의 상반기 지방공사채 발행 사전 심의에서 승인 결과를 통보받은 것이다.

광명시흥공공주택지구의 경우 GH가 한국토지주택공사(LH)와 광명시 광명·옥길·노온사·가학동과 시흥시 과림·무지내·금이동 일원 1271만4000㎡ 부지에 공동 시행하며, 전체 주택 3만7000호 가운데 GH가 7400호를 공급하게 된다. 국토교통부는 지난 3월 이 지구의 보상 시기를 올해 11월에서 7월로 앞당기기로 했는데 이번 공사채 발행으로 보상 절차가 원활히 진행될 것으로 보인다. 나머지 4개 사업도 보상비와 공사비에 공사채가 활용돼 안정적으로 추진될 전망이다.

이명선 경기도 공간전략과장은 “정부의 ‘주택공급 확대방안’에 맞춰 수도권 공공택지에 충분한 주택이 조기에 공급될 수 있도록 경기도와 GH가 긴밀히 협력하고, 필요한 제도개선을 병행해 신속하고 적극적으로 사업을 추진하겠다”고 말했다.