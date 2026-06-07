전남광주통합특별시의회 출범 준비 본격화···임시회 장소·의장단 구성 과제 산적

전남광주통합특별시의회가 첫 공식 간담회를 열고 출범 준비를 본격화한다. 의석 차이로 인한 지역 간 주도권 조정이 핵심 쟁점이 될 전망이다.

7일 전남도의회 등에 따르면 통합특별시의회 시의원 당선인들은 오는 9일 전남 영암에서 간담회를 연다. 당선인들은 7월1일 통합특별시의회 출범을 앞두고 첫 임시회 장소와 의장단 선출 방식, 상임위원회 재편, 자치법규 정비 방안 등을 조율한다.

전체 의원 91명 가운데 전남은 63명, 광주는 28명이다. 의원 대부분인 83명이 더불어민주당 소속이어서 정당 간 대립 구도는 크지 않다. 다만 의장단과 상임위원장 배분 과정에서는 의석 비례와 지역 안배를 어떻게 조정할지가 주요 변수가 될 것으로 보인다.

첫 임시회 장소는 우선 정해야 할 사안이다. 의회는 출범 당일 오전 7시 첫 임시회를 열어 의장 선출과 회기 결정, 필수 조례안 처리 등을 오전 8시30분까지 마쳐야 한다. 의결된 조례안은 오전 9시 공표·시행될 예정이다. 광주시의회와 전남도의회 중 어느 곳을 첫 본회의장으로 사용할지도 결정해야 한다.

초대 의장단 구성에도 지역 안배 문제가 맞물려 있다. 의회는 의장 1명과 부의장 2명을 선출한다. 전남 의석이 광주보다 2배 이상 많지만, 통합 의회라는 상징성을 고려하면 단순 의석수만으로 배분하기는 어렵다. 의석 비례와 지역 균형을 어떻게 맞출지가 관건이다.

위원회 재편도 주요 안건이다. 현재 전남도의회는 8개, 광주시의회는 6개 상임위원회를 두고 있다. 새 의회는 기존 전문성과 업무 연속성을 유지하면서 자치권 강화와 균형발전이라는 통합 원칙을 반영해 전체 체계를 조정할 것으로 보인다.

검토안으로는 12개 상임위원회와 운영위원회, 예산결산특별위원회를 두는 14개 위원회 체계가 제시된 것으로 알려졌다. 각 위원회에는 의원 7~8명씩 배치하는 방안이 거론된다. 기능과 성격에 따라 광주시의회와 전남도의회 청사에 나눠 두는 방식이다.

기능 배분은 지역 특성과도 맞물려 있다. 광주는 도시계획과 교통, 주거, 문화 등 대도시 현안 비중이 크다. 전남은 농어업, 도서 지역, 산업단지, 지역균형발전 등 광역 행정 과제가 많다. 어떤 업무를 유지하거나 묶을지에 따라 위원장 배분과 소관 조정이 쟁점이 될 수 있다.

교섭단체 기준도 새로 마련해야 한다. 현재 전남도의회는 의원 6명 이상, 광주시의회는 4명 이상을 기준으로 삼고 있다. 통합특별시의회가 기준을 어떻게 정하느냐에 따라 소수 정당이 의사일정과 상임위원회 배분 논의에 참여할 수 있는 폭이 달라질 수 있다.

자치법규 정비도 남은 과제다. 통합특별시 출범을 위해서는 의원 발의 조례안 56건, 시장 제출 조례안 480건, 교육감 제출 조례안 97건 등 모두 633건의 조례안 처리가 필요하다. 기존 광주시와 전남도의 조례 중 폐지 대상 조례를 한꺼번에 처리하는 안도 검토되고 있다.

당선인들은 간담회 이후 추가 협의를 이어갈 예정이다. 오는 24일 광주에서 당선인 오리엔테이션을 여는 일정도 조율하고 있다. 의회 관계자는 “출범까지 정리해야 할 과제가 많지만 통합특별시의회가 차질 없이 운영될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.