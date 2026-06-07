국중박 관람객 벌써 325만명···올해도 ‘600만’ 넘어설까

지난해 처음으로 ‘관람객 650만’ 시대를 연 국립중앙박물관이 올해 벌써 관람객 325만명을 돌파하며 인기를 이어가고 있다.

7일 국립중앙박물관에 따르면 올해 1∼5월 박물관을 찾은 관람객은 총 325만5160명(내국인 313만3136명·외국인 12만2024명)으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 관람객 수(224만1592명)와 비교해 45.2% 높은 수치다.

겨울 방학과 설 연휴가 있었던 1∼2월에는 각각 73만473명, 76만792명이 박물관을 찾아 두 달 연속 월별 관람객 70만명대를 기록했다.

새 학기가 시작된 올해 3월부터는 월별 관람객이 53만5451명, 51만5268명으로 집계됐으나, 지난달에는 71만3176명으로 다시 증가세를 보였다.

지난해와 비교해 올해 외국인 수도 증가했다.

올해 1∼5월 외국인 관람객은 총 12만2024명으로, 지난해 같은 기간(7만7338명)과 비교하면 57.8%가량 증가했다.

지금 추세라면 올해 연간 관람객은 600만명을 넘어설 것으로 전망된다. 여름 방학과 휴가철이 있는 7~8월엔 관람객 수가 크게 증가한다.

국립중앙박물관은 이달 말부터 새로운 전시를 선보이며 관람객을 맞을 예정이다.

23일 개막하는 ‘어메이징 타일랜드 (Amazing Thailand) : 태국미술명품전’은 국내에서 처음으로 태국 문화와 미술을 조명하는 전시다. 선사시대부터 20세기 중반까지 이어지는 태국 미술의 흐름을 214건의 유물로 소개한다.

7월1일부터 10월25일까지 열리는 ‘우리들의 밥상’ 특별전은 백제 무령왕(재위 501∼523)의 왕릉에서 나온 그릇, 조선 풍속화에 담긴 음식 등을 두루 짚는다.