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본문 요약

지난해 처음으로 '관람객 650만' 시대를 연 국립중앙박물관이 올해 벌써 관람객 325만명을 돌파하며 인기를 이어가고 있다.

올해 1∼5월 외국인 관람객은 총 12만2024명으로, 지난해 같은 기간과 비교하면 57.8%가량 증가했다.

지금 추세라면 올해 연간 관람객은 600만명을 넘어설 것으로 전망된다.

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국중박 관람객 벌써 325만명···올해도 ‘600만’ 넘어설까

입력 2026.06.07 13:01

  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 1월29일 서울 용산구 국립중앙박물관을 찾은 시민들이 전시를 관람하고 있다. 문재원 기자

지난 1월29일 서울 용산구 국립중앙박물관을 찾은 시민들이 전시를 관람하고 있다. 문재원 기자

지난해 처음으로 ‘관람객 650만’ 시대를 연 국립중앙박물관이 올해 벌써 관람객 325만명을 돌파하며 인기를 이어가고 있다.

7일 국립중앙박물관에 따르면 올해 1∼5월 박물관을 찾은 관람객은 총 325만5160명(내국인 313만3136명·외국인 12만2024명)으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 관람객 수(224만1592명)와 비교해 45.2% 높은 수치다.

겨울 방학과 설 연휴가 있었던 1∼2월에는 각각 73만473명, 76만792명이 박물관을 찾아 두 달 연속 월별 관람객 70만명대를 기록했다.

새 학기가 시작된 올해 3월부터는 월별 관람객이 53만5451명, 51만5268명으로 집계됐으나, 지난달에는 71만3176명으로 다시 증가세를 보였다.

지난해와 비교해 올해 외국인 수도 증가했다.

올해 1∼5월 외국인 관람객은 총 12만2024명으로, 지난해 같은 기간(7만7338명)과 비교하면 57.8%가량 증가했다.

지금 추세라면 올해 연간 관람객은 600만명을 넘어설 것으로 전망된다. 여름 방학과 휴가철이 있는 7~8월엔 관람객 수가 크게 증가한다.

국립중앙박물관은 이달 말부터 새로운 전시를 선보이며 관람객을 맞을 예정이다.

23일 개막하는 ‘어메이징 타일랜드 (Amazing Thailand) : 태국미술명품전’은 국내에서 처음으로 태국 문화와 미술을 조명하는 전시다. 선사시대부터 20세기 중반까지 이어지는 태국 미술의 흐름을 214건의 유물로 소개한다.

7월1일부터 10월25일까지 열리는 ‘우리들의 밥상’ 특별전은 백제 무령왕(재위 501∼523)의 왕릉에서 나온 그릇, 조선 풍속화에 담긴 음식 등을 두루 짚는다.

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