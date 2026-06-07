여름철 고온에도 강하다···제주, 신품종 ‘쪽파’ 개발

도농기원, ‘여름금파’ 품종보호 출원 쪽파 재배 농가 소득 작물로 기대

제주도가 여름철에도 안정적으로 생산할 수 있는 신품종 쪽파를 개발했다.

제주도농업기술원은 쪽파 신품종 ‘여름금파’를 개발해 최근 품종보호를 출원했다고 7일 밝혔다.

제주지역 쪽파 재배면적은 2024년 기준 363ha로 전라남도와 충청남도에 이어 전국 세 번째 주산지다. 특히 잎쪽파는 전국적으로 출하량이 적은 5~9월에 가격이 높게 형성돼 농가 소득을 올릴 수 있는 유망 작목으로 꼽힌다.

여름철에 쪽파 출하량이 적었던 이유는 높은 기온 탓에 생육이 떨어지고 병해 발생이 잦아 재배가 까다로웠기 때문이다. 이로 인해 일부 농가에서만 제한적으로 재배돼왔다. 시중에 유통되는 종구(씨쪽파)도 여러 계통이 섞여 발아와 성장이 고르지 못한 문제점이 있었다.

제주농기원은 이를 해결하기 위해 2012년부터 2019년까지 전라남도 무안 등지에서 국내 재래종을 수집하며 여름철 고온기에도 안정적으로 자라는 쪽파 품종 개발을 추진해 왔다.

이후 2025년까지 품종 특성 등을 검정한 결과, 재배 안정성과 생산성이 우수한 ‘제주S-12호’를 최종 선발했다. 제주농기원은 이 신품종에 ‘여름금파’라는 이름을 붙이고 품종보호를 출원했다.

‘여름금파’는 줄기 수는 적지만 줄기가 굵고 키가 커 개체당 무게가 무거운 것이 특징이다. 특히 여름철 고온 조건에서도 잎끝이 마르는 증상이 적고, 전반적인 생육 상태가 우수한 것으로 나타났다.

특히 지난 3년간(2021~2024년) 진행된 농가 실증 시험 결과 10a당 평균 수확량은 2150㎏ 이상으로 기존 여름 재배 쪽파보다 약 50% 높은 생산성을 입증했다.

‘여름금파’는 앞으로 2년간 국립종자원의 재배시험을 거치게 되며, 품종의 안정성과 균일성을 인정받으면 품종보호 등록이 완료된다.

김주영 농업연구사는 “품종보호 등록 이후 우량 종구 생산 체계를 구축하고 농가 보급을 확대하겠다”고 밝혔다.