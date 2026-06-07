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스타벅스 미국 본사 ‘탱크데이 사태’ 5·18단체에 사과···“부적절한 마케팅”

입력 2026.06.07 13:26

스타벅스 매장. 연합뉴스

스타벅스 매장. 연합뉴스

5·18 ‘탱크데이’ 사태와 관련해 스타벅스 미국 본사가 5월 단체에 공식 사과의 뜻을 전했다.

5·18기념재단은 “스타벅스 미국 본사로부터 5·18민주화운동의 역사적 의미와 피해자들의 아픔에 사과한다는 내용의 회신을 받았다”고 7일 밝혔다.

스타벅스 본사는 회신에서 이번 사안을 “결코 일어나서는 안 될 부적절한 마케팅”으로 규정했다. 5월 단체의 요구 사항은 내부 고위 경영진에 보고했다고도 했다.

앞서 5·18민주화운동 공법 3단체와 재단은 지난 1일 스타벅스 미국 본사에 항의 서한을 보냈다. 서한에는 본사 차원의 진상조사와 공식 사과, 책임 있는 후속 조치를 요구하는 내용이 담겼다.

단체들은 이 사안을 세계 72개국 1000여명의 민주·인권·평화 활동가와 단체에도 알렸다. 광주인권상 수상자 등을 포함한 해외 활동가들은 스타벅스 미국 본사에 진상조사와 공식 사과, 재발 방지 대책 마련을 촉구하고 있다.

단체들은 이마트의 2대 주주인 국민연금공단에도 대응을 요청했다. 지난달 29일 국민연금공단에 보낸 공문에서 스타벅스코리아 최대주주인 이마트에 대한 주주권 행사 방안 검토를 요구했다. 국민연금공단은 지난 2일 제안 내용을 “검토하겠다”는 취지로 회신했다.

한편 5·18민주화운동을 왜곡·폄훼하는 게시물이 반복적으로 올라온 일간베스트저장소(일베)에 게재됐던 기업 광고도 중단됐다. 5·18민주화운동 공법 3단체와 재단은 일베에 광고를 집행한 기업과 광고대행사에 광고 중단을 요구한 바 있다.

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