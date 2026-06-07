영화 ‘암살’ 속 ‘의열단’…충북 청주 단재기념관 특별전

영화 <암살>에 등장하는 무장 독립단체 ‘의열단’을 소개하는 특별전이 충북 청주에서 열린다.

청주시는 호국보훈의 달을 맞아 단재 신채호 기념관에서 독립기념관 전시상자 특별전을 다음달 30일까지 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 특별전은 독립기념관이 추진하는 ‘2026 현충시설 협력망 사업’의 일환으로 마련됐다.

이번 전시회의 주제는 ‘의열단, 정의를 맹렬히 실행하다’로 설명 자료와 유물, 체험 요소를 결합한 상자 형태의 이동식 전시로 진행된다.

전시회에서는 의열단이 결성된 시대적 배경과, 의열단 관련 자료, 박재혁, 김익상, 김상옥, 김지섭, 나석주 등 주요 의열단원의 의거와 활약상 등을 소개한다.

단재 신채호 선생이 작성한 의열단의 이념서 ‘조선혁명선언’ 복제 자료와 김지섭 의사의 순국 전보 송달지 등 의열단 관련 자료도 함께 전시된다.

조선혁명선언은 의열단의 독립운동 정신과 방향성을 담은 선언문으로, 의열단이 추구한 독립운동 이념과 단재 신채호 선생의 독립사상을 함께 살펴볼 수 있는 의미 있는 자료로 평가된다.

의열단 관련 퀴즈와 액자 만들기 등 체험 프로그램도 운영한다.

의열단은 1919년 11월 중국 만주 지린(길림) 일대에서 김원봉을 중심으로 조직된 항일 비밀결사단체로 일제 식민지배 주요시설 및 인사에 대한 폭파·암살 활동 등으로 일제에 맞섰다.

시 관계자는 “단재신채호기념관에서 개최되는 이번 특별전이 의열단의 항일 정신과 독립운동의 의미를 되새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “많은 시민과 방문객들의 관심과 관람을 부탁드린다”고 말했다.