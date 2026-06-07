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‘한국 치킨’에 푹 빠진 젠슨 황···오늘 저녁 최태원 SK그룹 회장과 ‘2차 깐부회동’

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본문 요약

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 지난해에 이어 또다시 깐부치킨을 찾아 최태원 SK그룹 회장과 회동한다.

7일 업계에 따르면 황 CEO는 이날 오후 7시쯤 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK그룹 회장을 비롯한 SK그룹 주요사장단과 만날 예정이다.

이곳은 지난해 10월 방한 당시 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 만나 '깐부회동'을 한 곳이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘한국 치킨’에 푹 빠진 젠슨 황···오늘 저녁 최태원 SK그룹 회장과 ‘2차 깐부회동’

입력 2026.06.07 13:50

수정 2026.06.07 13:58

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  • 김세훈 기자

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 5일 서울 마포구 비비큐(BBQ) 홍대입구점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있다. 연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 5일 서울 마포구 비비큐(BBQ) 홍대입구점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있다. 연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해에 이어 또다시 깐부치킨을 찾아 최태원 SK그룹 회장과 회동한다.

7일 업계에 따르면 황 CEO는 이날 오후 7시쯤 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK그룹 회장을 비롯한 SK그룹 주요사장단과 만날 예정이다. 이곳은 지난해 10월 방한 당시 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 만나 ‘깐부회동’을 한 곳이다.

이번 ‘2차 깐부회동’은 엔비디아 측 요청으로 성사됐고, 장소도 엔비디아가 제안한 것으로 전해졌다.

최 회장이 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사 이후 7개월간 대외적으로 황 CEO와 만난 것은 7번에 달한다.

회동에는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장, 김주선 SK하이닉스 인공지능(AI) 인프라담당 사장, 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장, 정석근 SK텔레콤 AI CIC장 겸 최고기술책임자(CTO)가 동석한다.

이날 참석자들이 고대역폭메모리(HBM)와 AI 반도체·데이터센터 등 인프라 등에 대해 논의할 것으로 보인다.

SK하이닉스는 엔비디아 GPU(그래픽처리장치) 등에 탑재되는 HBM 핵심 공급사다. 황 CEO는 지난 2일 대만 타이베이 ‘컴퓨텍스 2026’에서 SK하이닉스 부스를 깜짝 방문해 “(HBM을) 더 만들어달라”는 사인을 남겼다. SKT도 피지컬 AI 핵심 기술인 디지털 트윈 분야에서 긴밀하게 협력하고 있다.

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