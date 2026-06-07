“해체도 고려해야” 선관위 질타한 민주당, 국민의힘 재선거 주장엔 “정치공세”

더불어민주당이 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 선거관리위원회를 대상으로 국정조사와 특검 실시, 해체 수준의 역할 재검토가 필요하다며 선관위를 강하게 질타했다. 국민의힘 재선거 주장에 대해서는 “정치 공세”라고 비판했다.

한정애 민주당 정책위의장은 지난 6일 페이스북에 “있을 수 없는 일이 벌어졌다”며 “중앙선관위원장과 사무총장이 사퇴하겠다 하였지만 그것이 끝이 아니다”고 말했다. 그러면서 “국회는 이번 투표용지 부족 사태로 촉발된 중앙선관위 문제에 대해 국정조사 및 특검 등 가능한 모든 방안을 통해 참정권 침해에 이르게 된 원인 규명과 더불어 선거 관리의 투명성과 신뢰 제고 방안을 마련해야 한다”고 말했다.

이언주 의원은 선관위가 투표용지를 유권자 수의 50%만 배분했고 이로 인해 22개 투표소에서 투표 지연이 벌어졌다는 언론 보도를 언급하며 “기절초풍할 노릇”이라고 말했다. 이 의원은 같은 날 페이스북에 “독립성을 보장한다고 해서 멋대로 해도 된다는 건 아니다. 내용상 독립성은 몰라도 형식이나 절차에 대해서만큼은 철저히 감사도 받고 책임도 물어야 한다”며 “지금의 불신을 해소하기 위해 전격 해체하고 역할을 원점 재검토하는 방안도 논의할 필요가 있다”고 말했다.

황명선 의원도 페이스북에 “‘투표율이 높을 줄 몰랐다’는 선관위의 해명은 국민의 주권 의지를 안일하게 가늠한 복지부동의 전형”이라며 “사과와 자체 조사만으로는 결코 충분하지 않다. 수사기관의 수사, 국회의 국정조사와 특검 등 가능한 모든 수단을 동원해 진상을 낱낱이 밝혀야 한다”고 말했다.

다만 국민의힘 측의 재선거 주장에 대해선 선을 긋는 목소리도 잇따랐다. 백승아 의원은 이날 “전한길 등 일부 인사들이 음모론을 제기하고 국민의힘 김민수 최고위원은 ‘청와대로 가서 이재명과 싸우자’는 발언으로 이를 부추기고 있다”며 “이는 사안의 본질을 왜곡한 정치공세”라고 말했다.

염태영 의원은 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 벌어진 개표소 봉쇄 시위에서 기자 폭행과 선관위 직원 감금 등이 벌어졌다며 “지난해의 서부지법 폭동 재현이 우려된다”고 말했다. 염 의원은 ““선거 사무를 물리력으로 가로막고 언론인을 폭행한 일은 어떠한 명분으로도 정당화될 수 없다”면서 “거리의 음모론에 부채질을 한 국민의힘 책임도 무겁다”고도 말했다.