제주국가유산을 특별하게 만나는 시간···‘국가유산주간’ 운영

제주 국가유산 주간··· 1차 ‘22~28일’ 미션·탐방·체험·야간 프로그램 마련

제주의 국가유산을 특별하게 경험할 수 있는 ‘제주 국가유산 주간’이 운영된다.

제주도는 올해 총 3회에 걸쳐 도민과 관광객이 제주 국가유산을 집중적으로 탐방하고 체험하는 ‘제주 국가유산 주간’을 운영한다고 7일 밝혔다. 1차는 6월 22~28일, 2차는 8월24~30일, 3차는 10월26일~11월1일이다.

올해 첫번째 국가유산 주간의 주제는 ‘제주의 사람들’이다. 제주의 역사와 문화, 마을공동체 등 제주 사람들의 삶이 깃든 국가유산을 다양한 방식으로 경험할 수 있도록 구성했다.

도는 이 기간 시크릿 미션 레이스, 탐라원정대, 탐라모꼬지, 성읍달빛기행 등을 운영한다. 도 관계자는 “국가유산을 보다 쉽고 흥미롭게 경험할 수 있도록 마련한 참여형 프로그램”이라고 설명했다.

시크릿 미션 레이스는 22일부터 28일까지 참가자가 제주 국가유산 방문 지점을 방문해 임무를 수행하고 도장을 모아 ‘암호(시크릿 코드)’를 완성하는 방식이다.

오는 23일과 25일에는 탐라원정대는 해설사와 함께 국가유산을 깊이 있게 탐방하는 프로그램이다. 회차별 20명 규모다. 전문적인 해설이 곁들여져 제주의 역사와 의미를 심도 있게 이해할 수 있는 기회를 제공한다.

향사당 방문자센터에서는 국가유산 주간 내내 탐라모꼬지가 열린다. 전통놀이, 국가유산 체험 수업, 치유 프로그램 등을 통해 국가유산을 일상 속에서 친근하게 즐길 수 있다.

26일과 27일에는 관객 참여형 공연인 성읍달빛기행이 성읍민속마을 일원에서 펼쳐진다. 도 관계자는 “성읍달빛기행은 제주 사람과 문화, 삶의 이야기를 성읍민속마을이라는 공간에 녹여낸 인문학적 유산 체험 프로그램”이라면서 “극중극 공연, 야간 경관 등을 결합해 낮과는 다른 분위기에서 성읍민속마을의 매력을 느낄 수 있을 것”이라고 설명했다.

같은 시기 성읍민속마을에서는 전통혼례 재현, 애기구덕 체험 등 제주인의 전통문화를 체험할 수 있는 ‘멩심행 성읍에 가게마씀(‘잊지말고 성읍에 오세요’) 행사도 진행된다.

또 행사 기간 향사당 방문자센터를 방문하면 제주 곳곳의 파트너사 매장에서 사용할 수 있는 할인 및 증정 쿠폰을 받을 수 있다.

김형은 제주도 세계유산본부장은 “이번 행사는 올해 제주 국가유산 방문의 해 일환으로 열리는 것으로, 제주 국가유산을 보다 깊이 있고 재미있게 경험할 수 있을 것”이라면서 “참가 신청과 세부 일정 등은 제주 국가유산 방문의 해 공식 누리집(jejuheritage.kr)과 누리소통망(SNS)을 통해 확인할 수 있다”고 말했다.