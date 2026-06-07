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본문 요약

6·3 지방선거에서 3선 도전에 실패한 유정복 인천시장이 '투표용지 부족' 사태와 관련해 이재명 대통령의 사과와 선거관리위원회의 해체 등을 촉구했다.

유 시장은 7일 인천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "6·3 지방선거에서 투표용지 부족이라는 전대미문의 사건이 벌어졌다"며 "국민의 참정권을 침해한 중대한 사태이자 헌정질서가 송두리째 유린당한 국가 비상 상황"이라고 비판했다.

인천시선관위에 따르면 지방선거 본 투표일인 지난 3일 인천시 연수구 송도5동 제1투표소와 동춘1동 제6투표소에서도 투표용지 부족 사태가 빚어졌다.

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유정복 인천시장, ‘투표용지 부족’ 사태에 “이 대통령 사과·선관위 해체”

입력 2026.06.07 14:33

  • 안광호 기자

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지난 4월29일 인천시청 앞 애뜰광장에서 국민의힘 유정복 인천시장이 3선 도전을 선언하고 있다. 유 시장 캠프 제공

지난 4월29일 인천시청 앞 애뜰광장에서 국민의힘 유정복 인천시장이 3선 도전을 선언하고 있다. 유 시장 캠프 제공

6·3 지방선거에서 3선 도전에 실패한 유정복 인천시장이 ‘투표용지 부족’ 사태와 관련해 이재명 대통령의 사과와 선거관리위원회의 해체 등을 촉구했다.

유 시장은 7일 인천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “6·3 지방선거에서 투표용지 부족이라는 전대미문의 사건이 벌어졌다”며 “국민의 참정권을 침해한 중대한 사태이자 헌정질서가 송두리째 유린당한 국가 비상 상황”이라고 비판했다.

인천시선관위에 따르면 지방선거 본 투표일인 지난 3일 인천시 연수구 송도5동 제1투표소와 동춘1동 제6투표소에서도 투표용지 부족 사태가 빚어졌다. 또 주요 후보들의 송도1동과 송도2동의 관내 사전투표 득표수가 동일해 논란이 일기도 했다.

유 시장은 “송도1동과 송도2동에서는 관내 사전 투표 숫자가 3030표 대 1440표로 똑같은 결과로 나타났는데, 확률적으로 극히 나올 수 없는 결과로서 수많은 시민들과 언론이 강력하게 의문을 제기하고 있는 상황”이라고 강조했다.

그는 이어 “정부는 선관위 책임으로만 떠넘기지 말고 이 대통령을 비롯해 행정안전부 장관 등 선거 관리에 책임 있는 모든 직위자가 직접 국민에 사과하고 선관위 해체 등 국민이 납득할 수 있는 모든 조치를 해야 한다”고 요구했다.

유 시장은 그러면서 사전투표제도 폐지와 ‘2일 본투표제’로의 전환을 제안했다. 유 시장은 “사전투표는 폐지하되, 본투표를 이틀간 실시해 직장인, 청년, 자영업자, 군인 등 누구도 시간 부족 때문에 참정권을 포기하지 않도록 해야 한다”고 덧붙였다.

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