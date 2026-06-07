김민석, 민주당 당권 도전 시사···“당원의 바다에서 민주 황금시대 열겠다”

청와대 “지난 1년 정부 성과는 김 총리 성과”

김민석 국무총리가 “제 다음 임무는 기득권의 저항을 돌파하고 이재명 정부의 시대정신을 실현할 강력하고 유능한 민주당을 만드는 것”이라고 7일 밝혔다. 총리직에서 물러난 이후 다음 행보로 더불어민주당 당권에 도전하겠다는 뜻을 강력하게 밝힌 것으로 풀이된다.

김 총리는 이날 엑스에 “저는 대통령님께 총리직 사임과 민주당 복귀의 뜻을 말씀드렸다”면서 “당에 돌아가 이재명 정부의 시대정신을 강력하게 뒷받침하기 위해서”라고 적었다.

김 총리는 “대한민국을 사랑하듯, 민주당을 제 삶처럼 사랑한다”며 “당원의 바다에서 민주의 황금시대를 열겠다”고 밝혔다.

김 총리는 “지선과 재보선 결과는 무한책임을 가진 집권 민주당의 각성과 긴장, 혁신을 요구하고 있다”면서 “김대중에서 노무현, 문재인을 거쳐 이재명에 이르는 민주당 역사의 교훈은, 당정일체와 민생 실용 확장 노선만이 성공과 연속의 길이란 것”이라고 말했다.

이재명 대통령이 이날 차기 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명하면서 김민석 현 국무총리의 사의 표명 역시 공식화됐다.

강훈식 대통령비서실장은 이날 한 후보자 지명에 대해 브리핑하면서 김 총리에 대해 “이재명 정부의 첫 번째 총리로 내란을 극복하고 대한민국의 회복을 진두지휘한 김 총리의 노고에 깊이 감사드린다”고 밝혔다. 특히 “지난 1년 이재명 정부의 성과는 사실상 김 총리의 성과라 불러도 크게 틀리지 않을 것”이라고 강조했다.