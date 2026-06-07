[2026 FIFA 북중미 월드컵] 한국 대표팀 공개 훈련

2026 북중미 월드컵 대한민국 국가대표팀의 공개 훈련이 6일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 치바스 베르데 바에 훈련장에서 진행됐다.

이번 대회는 미국·캐나다·멕시코 3개국에서 공동 개최되며 멕시코에서는 멕시코시티·과달라하라·몬테레이 등 3개 도시가 경기장으로 사용된다. 다음은 훈련 주요 장면이다.