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본문 요약

국세청이 라이베리아 세무당국 수장을 한국으로 초청해 징수 공조 협정을 체결했다.

국세청은 권 회장이 라이베리아에 차명으로 특수목적법인을 설립해 재산을 은닉하고 사업을 이어가는 것으로 보고 있다.

임 청장은 "일부 납세자가 라이베리아의 편리한 선박 등록과 선박금융 제도를 악용해 역외탈세와 재산은닉을 시도할 수 있다"며 과세정보의 적극적 제공을 요청했다.

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‘체납 1위’ 선박왕 겨냥···국세청, 라이베리아와 해외 재산은닉 추적 손잡다

입력 2026.06.07 16:18

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 5일 서울에서 MOU협약식을 하는 임광현 국세청장(왼쪽)과 제임스 도버 잘라 라이베리아 국세청장. 국세청 제공

지난 5일 서울에서 MOU협약식을 하는 임광현 국세청장(왼쪽)과 제임스 도버 잘라 라이베리아 국세청장. 국세청 제공

국세청이 라이베리아 세무당국 수장을 한국으로 초청해 징수 공조 협정(MOU)을 체결했다. 약 4000억원을 체납한 ‘선박왕’ 권혁 시도그룹 회장의 세금 징수를 위한 조치로 풀이된다.

국세청은 임광현 청장이 지난 5일 서울에서 제임스 도버 잘라 라이베리아 국세청장과 제1차 청장 회의를 열고 양국 간 정보교환 및 징수공조 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 국세청이 아프리카 세무당국과 국세청장 회의를 연 것은 이번이 처음이다.

라이베리아는 신속한 등록 절차와 유연한 규제체계 등을 갖춰 전 세계 선사들이 가장 많이 이용하는 선박 등록지국이다. 한국 선박도 지난해 말 기준 175척이 등록돼 있다.

이번 MOU는 고액·상습 체납자의 해외 은닉 재산 추적을 강화하기 위한 조치로, 특히 선박 국적 변경과 해외법인 활용 등으로 재산을 은닉한 혐의를 받는 권 회장을 겨냥한 것이란 해석이 나온다. 권 회장은 2011년 부과된 3900억 원대 세금을 10년 넘게 납부하지 않아 2025년 고액·상습체납자 명단 개인 체납액 1위(3938억원)에 올랐다.

국세청은 권 회장이 라이베리아에 차명으로 특수목적법인(SPC)을 설립해 재산을 은닉하고 사업을 이어가는 것으로 보고 있다.

임 청장은 “일부 납세자가 라이베리아의 편리한 선박 등록과 선박금융 제도를 악용해 역외탈세와 재산은닉을 시도할 수 있다”며 과세정보의 적극적 제공을 요청했다. 잘라 청장은 최대한 협력하겠다고 화답하며 양국 세무당국 간 상호 협력의 중요성을 강조했다.

국세청은 “국제공조 성과 잠재력이 큰 국가와의 세정 네트워크를 본격 확대하는 첫걸음”이라고 말했다.

영문번역(English Translation)
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