“검사가 조사해달라” “부끄러운 줄 아시라”··· 종합특검 윤석열 첫 조사 ‘신경전’

권창영 2차 종합특별검사가 수사 개시 이후 처음으로 윤석열 전 대통령을 불러 조사했다. 윤 전 대통령은 지난해 내란 특검 수사 때와 같이 ‘경찰한테 조사받을 수 없다’고 주장하며 버텼다. 수사팀장 격인 특검보가 직접 나서 상황이 중재됐고, 2시간가량 진행된 조사에서 윤 전 대통령은 혐의를 부인했다.

7일 법조계에 따르면 종합특검 수사팀은 지난 6일 오전 10시부터 윤 전 대통령을 피의자 신분으로 경기 과천 수사팀 사무실로 불러 조사했다. 윤 전 대통령은 12·3 내란 당시 국가안보실 등에 우방국에 계엄 옹호 메시지를 전파하라고 지시한 혐의(직권남용 권리행사방해)를 받는다. 특검은 윤 전 대통령 지시에 따라 당시 당선인 신분이었던 도널드 트럼프 미국 대통령이나 미국 중앙정보국(CIA)에도 이런 메시지가 전달됐다고 의심한다.

특검은 지난 2월25일 수사를 개시한 후 100일 넘겨 처음으로 윤 전 대통령을 불러 조사했다. 윤 전 대통령 측 반발로 조사는 시작부터 난항을 겪었다.

윤 전 대통령 측은 “수사팀 내 경찰 출신 수사관의 조사를 받을 수 없다”고 주장하며 조사를 거부했다. 형사소송법은 검찰이 시행하는 검사의 신문과 경찰이 하는 사법경찰관의 신문이 다르다고 규정하고 있다. 특검은 검찰에 준하는 수사기관이라는 것이 윤 전 대통령 측 논리였다. 윤 전 대통령은 같은 논리로 내란 특검 조사 때에도 경찰 출신 수사관의 조사를 거부했고, 결국 수사팀 내 검사가 투입돼 그를 조사했다.

종합특검 내 이 사건 담당팀은 팀장급인 특검보를 제외하면 검사가 없어서 윤 전 대통령 측 주장을 따르려면 특검보가 직접 조사에 나서야 하는 상황이었다. 양측은 이 문제로 오전 내내 서로 실랑이를 벌이면서 조사가 진행되지 못한 것으로 파악됐다.

윤 전 대통령은 “특검보가 질문지 숙지가 안 됐다면 2시간, 3시간이고 기다릴테니 읽고 오시라”며 버틴 것으로 전해졌다. 수사팀이 “다른 사람들은 모두 경찰 출신 수사관 조사를 받았는데 특혜를 줄 수 없다”고 맞서자 윤 전 대통령은 “평등이 중요한 것이 아니고 형사 절차를 따르는 게 중요하다”며 받아친 것으로 알려졌다. 수사팀 측에서 “부끄러운 줄 아시라”를 일갈도 나오면서 분위기가 격앙됐다고 한다.

결국 권영빈 특검보가 수사관들과 함께 조사하겠다는 의사를 내비쳐 조사는 점심을 넘겨 오후 1시30분쯤부터 시작됐다. 윤 전 대통령 측이 소란 끝에 ‘조사 거부’까지 거론하자 권 특검보가 직접 “압축적으로 조사하겠다”는 취지를 전해 마음을 돌린 것으로 알려졌다. 조사는 오후 3시30분쯤까지 2시간가량 진행됐다. 윤 전 대통령은 진술 조서 열람까지 마치고 오후 4시30분쯤 구치소로 돌아갔다.

윤 전 대통령은 그 자리에서 혐의를 모두 부인한 것으로 전해졌다. 그는 조사에서 “계엄 당시 ‘미국 대사관에서 경위를 설명해달라는 연락이 왔다’는 보고를 받고 ‘설명해달라’ 말한 것이 전부였다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 특검팀은 조사에서 트럼프 당선인, CIA, 미국 외 호주 등 우방국에 전달된 계엄 설명 문건 등을 보여주며 전달 경위를 캐물었는데, 윤 전 대통령은 “처음 보는 문건”이라며 “(실무자가) 계엄 담화문을 압축해 보낸 것 같다”는 취지로 답했다고 한다.

특검은 이 의혹 관련 윤 전 대통령에 대한 추가 조사가 필요하지 않다고 판단하는 것으로 알려졌다. 조만간 이 사건 처분이 이뤄질 가능성도 있다. 특검은 이와 관련해 김태효 전 국가안보실 1차장, 조태용 전 국가정보원장, 홍장원 전 국정원 1차장 등 조사를 마쳤다. 오는 11일엔 홍 전 차장을 추가로 불러 조사한다는 방침이다.