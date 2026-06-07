국민의힘 원내대표 경선, 샅바싸움 치열…하루 늦춰 10일 선출키로

국민의힘 원내대표 경선이 당초 예고됐던 오는 9일보다 하루 늦춰 10일에 치러진다. 원내대표 경선은 6·3 지방선거 이후 본격화할 당내 주도권 다툼의 서막으로 평가된다. 당내 주류와 비주류 간 샅바싸움이 시작됐다는 평가가 나온다.

송언석 전 원내대표와 차기 원내대표 후보군인 김도읍(4선)·성일종(3선)·정점식(3선) 의원은 7일 국회에서 면담한 뒤 경선 일정을 하루 늦추기로 했다. 성 의원은 면담 후 기자들에게 “원내대표 선거 일정을 하루 늦춰 10일 오전 10시로 잡았다”라며 “이견은 없었고 여러 일정을 보면서 결정했다”고 말했다. 해외 출장 등으로 투표에 참여할 수 없는 의원들을 위해 모바일 투표도 검토하기로 했다. 원내대표 경선에는 김도읍·성일정·정점식 의원이 이날 후보로 등록해 3파전이 확정됐다.

당초 국민의힘은 오는 9일 오전 의원총회에서 차기 원내대표를 선출하겠다고 지난 5일 공고했다. 후보군인 성 의원이 기습 발표라며 반발했고, 쇄신파 의원 모임인 대안과미래도 입장문을 통해 “의원들 간 소통할 기회조차 차단한 채 선거를 치르면 ‘특정 세력이 특정 후보를 선출하기 위해 야합했다’는 의심을 받을 수밖에 없다”고 지적했다.

한 국민의힘 관계자는 통화에서 “당권파가 정점식 의원이 유리한데도 변수를 없애려고 선거 운동 시간 자체를 없앤 것”이라고 말했다.

당내 반발이 나오자 송 전 원내대표가 후보군과 면담을 통해 날짜를 조정했다. 김도읍·성일종 의원은 오는 11~12일을 요구했으나 협의해 10일로 타협한 것으로 전해졌다.

지난 5일 박덕흠 의원이 국민의힘 몫 국회부의장으로 선출되는 과정에서 이탈표가 나온 것을 두고도 원내대표 경선의 신경전이란 해석이 나온다. 국회 본회의 표결에서 여야 의원 246명이 무기명 비밀 투표를 했을 당시 박 부의장은 214표를 받아 이탈표가 32표가 나왔다. 이중 28표는 조경태 국민의힘 의원에게 투표한 것으로 알려졌다.

한 국민의힘 의원은 이날 통화에서 “과반을 얻은 박덕흠 의원 표가 그대로 당권파인 정점식 의원에게 넘어갈 거라고 보는 의원들이 많다”면서도 “지방선거에서 지고도 주류는 안 바뀔 수 있는 상황에 대해서 의원들이 비판적인 의견 표시를 한 것”이라고 말했다. 반면 한 당권파 인사는 이날 통화에서 “28명의 의원들은 ‘나는 한동훈계입니다’라고 존재감을 보이려고 한 것”이라며 “정점식 의원이 원내대표가 되는 대세에는 지장이 없을 것”이라고 말했다.