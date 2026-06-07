‘친명 vs 친청’ 전당대회 대전 개막…김민석·송영길 광주 동행, 지도부 선거 책임론 부각

6·3 지방선거 이후 첫 주말인 7일 더불어민주당 내 당권 경쟁이 본격화됐다. 김민석 국무총리를 이을 차기 총리 후보가 지명되고, 지방선거 결과에 대한 지도부 책임론이 불거지면서 차기 당권 주자 간 대결 구도 윤곽이 선명해지는 모양새다.

김 총리는 이날 사의를 공식화하고 전당대회 출마 의지를 드러냈다. 그는 이날 엑스에 “대통령께 총리직 사임과 민주당 복귀의 뜻을 말씀드렸다”며 “제 다음 임무는 기득권의 저항을 돌파하고 이재명 정부의 시대정신을 실현할 강력하고 유능한 민주당을 만드는 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “지선과 재보선 결과는 무한책임을 가진 집권 민주당의 각성과 긴장, 혁신을 요구하고 있다”며 “당원의 바다에서 민주의 황금시대를 열겠다”고 말했다.

김 총리는 지난 6일 광주에서 열린 뉴호남포럼에서도 지선 결과를 두고 “긴장과 혁신해야 할 때”라고 언급했다. 김 총리의 발언을 두고 정청래 민주당 대표 등 당 지도부를 겨냥한 발언이라는 해석이 나온다. 서울시장 선거 패배에 대한 지도부 책임론을 불러일으키는 한편 김 총리가 청와대와 합을 맞출 적임자임을 강조하는 전략이라는 분석이다. 이날 강훈식 대통령비서실장은 후임 총리 후보자를 발표하면서 김 총리를 두고 “지난 1년 이재명 정부의 성과는 사실상 김 총리의 성과라고 불러도 과히 틀리지 않다”고 말했다.

김 총리가 정 대표와 날을 세우고 있는 송영길 의원과 연대할 가능성도 엿보인다. 김 총리는 지난 5일 송 의원이 페이스북에 “의원회관 818호는 4년만 다시 국회로 돌아와 사용하게 된 방”이라는 글을 올리자 축하 댓글을 달고 “당과 나라를 살릴 큰 인물의 귀환”이라고 했다. 두 사람은 이튿날 뉴호남포럼에 함께 참석하는 등 나란히 광주를 찾았다.

송 의원은 선거 결과를 두고 정 대표를 강하게 비판했다. 그는 이날 오전 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 기자들과 만나 “폭동이 일어날 수준의 깜깜이 공천이었다”며 “정 대표가 평가팀을 만든다고 하는데, 위원장은 당 지도부가 좌지우지하는 사람이 아닌 제3의 인사를 임명해 객관적인 평가가 이뤄져야 한다”고 말했다.

친이재명계 인사들도 지도부 책임론을 제기했다. 최고위원 출마가 거론되는 김용 전 민주연구원 부원장은 전날 페이스북에 “최대 승부처였던 서울시장 탈환 실패를 비롯해 반드시 지켰어야 할 요충지들을 내어준 결과를 냉정하게 분석하고 대처해야 한다”며 “전략 실패와 부재의 무거운 책임은 마땅히 당대표를 비롯해 지도부가 온몸으로 통감하고 짊어져야 한다”고 적었다. 조계원 의원은 지난 4일 페이스북에 “지금까지 정청래 지도부가 이재명 정부의 성과를 기반으로 중도와 보수로 외연을 확장하여 지방선거와 보궐선거에서 의미있는 성과를 만들었는지 이제는 제대로 따져봐야 한다”고 말했다.

친정청래계 인사들도 반격에 나섰다. 이성윤 최고위원은 이날 페이스북에 지방선거 기간 정 대표의 전북지사 공천을 비판한 송 의원을 향해 “사실상 김관영 무소속 후보를 옹호한 것”이라고 말했다. 이 최고위원은 “민주당을 지키려는 것이냐, 당대표나 지도부를 흔들려는 것이냐”라며 “선거 과정에서 이런 일련의 언행은 기본적 사실관계조차 확인하지 않은 무책임한 발언이자 중대한 해당 행위”라고 비판했다.

민주당은 이르면 8월 전당대회를 개최한다. 강준현 수석대변인은 차기 전당대회 일정에 대해 “8월17일 또는 30일, 아니면 9월6일 등 세 가지 안을 두고 내일 또는 다음주 안에 최고위원회에서 결정할 예정”이라고 말했다. 전당대회 날짜가 정해지면 80일 전부터 전당대회 준비위원회와 선거관리위원회를 구성하고, 30일 전까지 후보 등록 신청을 받는다.