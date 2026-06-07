“와서 맛보자” 역대 최대규모 ‘성북세계음식축제’ 7일 열렸다

올해로 제18회를 맞은 성북세계음식축제 누리마실에 7일 시민들의 발길이 이어졌다.

서울 성북구 성북로 일대에서 열린 이날 축제에는 역대 최대 규모인 26개국 대사관이 참여해 세계 각국의 전통음식과 문화를 선보였다. 행사장을 찾은 시민들도 세계 음식 부스에서 다양한 음식을 맛보고 문화 체험 프로그램을 즐겼다.

특히 개막 퍼레이드 ‘맛의 비밀을 찾아라!’에서는 춤추는 김밥 재료와 주방장 캐릭터를 비롯해 현대커커스와 비봉, 댄스 퍼포먼스가 펼쳐졌다.

이날 행사에 참여한 음식 부스는 모두 다회용기를 사용해 일회용품 사용을 줄였고, 음식 가격 상한제를 운영해 전 음식을 8000원 이하로 판매했다. 올해 처음 도입한 QR코드 기반 주문·결제 시스템도 방문객들에게 높은 호응을 얻었다.

3선에 성공하고 업무에 복귀한 이승로 성북구청장은 “누리마실은 세계의 다양한 음식과 문화를 통해 서로를 이해하고 소통하는 성북구 대표 문화다양성 축제”라며 “앞으로도 문화다양성의 가치를 나누고 누구나 함께 즐길 수 있는 축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.