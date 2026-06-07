김민석, 투표용지 부족 사태에 “선관위 고위직 다 물러나야 할 사안”

김민석 국무총리는 7일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 "개인적인 의견으로는 선관위의 일정 이상 고위직에 있는 사람들은 다 물러나야 할 사안이라고 생각한다"고 말했다.

김 총리는 이번 사태에 대해 "참정권 침해이자 민주주의의 기본에 대한 도전"이라며 "행정안전부 장관에게 수사할 수 있으면 수사를 하라고 했고, 필요하면 국회 논의를 거쳐 국정조사나 특검도 해야 한다는 것이 이재명 대통령까지 포함한 정부의 현재 입장"이라고 말했다.

김 총리는 "선관위가 투표와 선거 관리에 대한 권한을 독점적으로 갖고 있고, 감사원을 포함해 외부에서 통제하거나 감시할 수 있는 시스템이 없어 큰 문제"라고 밝혔다.