이준석, ‘재선거 요구’ 장동혁에 “오세훈 사퇴 종용하나”

이준석 개혁신당 대표가 장동혁 국민의힘 대표의 6·3 지방선거 재선거 요구를 두고 “곧 오세훈 (서울시장) 당선인에게 ‘그 자리 내려놓으라’는 요구와 같은 말”이라고 7일 말했다.

이 대표는 이날 페이스북에 “장동혁 대표의 재선거 요구는 오세훈 사퇴 종용입니까, 아닙니까”라고 물으며 이같이 밝혔다.

이 대표는 “이긴 선거를 무효로 돌리는 길은, 현실에서 단 두 가지뿐”이라며 재선거론은 오 당선인의 사퇴 종용이라는 논리를 폈다. 이 대표는 “이긴 선거를 무효로 돌리는 길 중 하나는 낙선한 민주당 정원오 전 후보가 선거무효 소송을 거는 것”이라며 “설마 장 대표는 ‘상대 당이 우리 당 당선을 소송으로 뒤집어 달라’고 빌고 계신가”라고 물었다. 이 대표는 “(다른 길은) 오 시장이 당선을 반납하고 사퇴해 10월 보궐선거를 치르는 것”이라고 말했다.

장 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “국민들은 재선거를 원하는데 어물쩍 국정조사로 넘어가려 하거나, 여당이 추천한 특검으로 대충 뭉개고 가려 하거나, 선관위 직원 몇 명 교체로 끝내려 한다면 들불처럼 타오른 국민의 분노를 절대 잠재울 수 없다”고 말했다.

장 대표는 “한두 곳의 문제가 아니라 생각하고 우리 국민의힘이 당선됐으니 그 지역은 빼고 논의해야 하는 문제도 아닐 것”이라며 6·3 지방선거 자체를 다시 치러야 한다고 밝혔다.