국립발레단 차기 단장 ‘정권 낙하산’ 내정설…최휘영 장관 “허황된 뜬소문”

친여권 ‘문외한 인사’ 하마평에 단원들 성명 ‘공정한 인선’ 촉구 기관장 ‘보은 인사’ 논란 확산에 문체부 장관이 직접 진화 나서

현재 공석인 국립발레단 차기 단장 인선과 관련해 국립발레단 단원들이 성명을 내고 공정한 인선을 촉구하고 나섰다.



이재명 정부의 문화예술 기관장 인선을 둘러싸고 ‘보은 인사’ 논란이 확산되는 가운데 친정부 인사의 국립발레단장 하마평이 돌자 단원들이 집단행동에 나선 것이다. 이에 최휘영 문화체육관광부 장관은 “헛소문”이라고 일축했다.



국립발레단 단원들은 지난 6일 입장문을 내고 차기 단장 겸 예술감독 선임 과정에서 ‘예술적 전문성’과 ‘현장 중심의 역량’을 최우선 기준으로 삼아달라고 촉구했다.



단원들이 단장 인선과 관련해 한목소리를 낸 것은 이번이 처음이다.



단원들은 “국립발레단 단장 겸 예술감독 자리는 결코 명예나 상징성만으로 감당할 수 있는 자리가 아니다”라며 “발레단의 예술적 방향을 결정하는 최종 책임자”라고 강조했다.



이들은 새 리더의 자격으로 직업 발레단의 훈련 체계 및 공연 제작 과정에 대한 깊은 이해, 치열한 레퍼토리 운영 경험, 무용수들의 성장과 경력 관리에 대한 실질적 역량 등을 제시했다.



최근 발레단 운영 경력이 없는 친정부 인사가 내정됐다는 소문이 돌자 단원들이 단체행동에 나선 것으로 풀이된다. 국립발레단 단장 자리는 지난 4월 12년간의 임기를 마친 강수진 전 단장이 퇴임한 이후 공석인 상황이다.



논란이 확산되자 최 장관이 직접 진화에 나섰다.



최 장관은 엑스에 “국립발레단 단장 인선을 놓고 이재명 캠프에서 활동했으며 직업 발레단 경력이 없는 고령의 무용 전공 대학교수가 선임될 것이라는 허황된 뜬소문이 돌고 있다”며 “후보 명단에는 처음부터 지금까지 이런 인물이 단 한 번도 올라온 적이 없었음을 명확히 밝힌다”고 특정 인물 내정설을 부인했다.



이재명 정부 출범 이후 문화예술 기관장으로 친여권 인사들이 잇따라 임명되며 ‘보은 인사’ 논란이 일었다.



장동직 국립정동극장 이사장에 이어 서승만 국립정동극장 대표이사, 황교익 한국문화관광연구원장이 임명되면서 전국 65개 문화예술 단체와 794명 예술인이 이를 비판하는 성명을 내기도 했다.

