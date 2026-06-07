‘한·일 정상회담 열린 안동’…경북, 일본인 관광객 유치 본격화

한국관광공사와 함께 팸투어 열어 일본 여행사들, 주요 관광지 살펴

경북도는 안동에서 열린 한·일 정상회담을 발판 삼아 일본인 관광객 유치 확대를 위한 현지 맞춤형 관광 마케팅을 본격 추진한다고 7일 밝혔다.



경북도는 지난 6일 한국관광공사(KTO)와 함께 안동 일대에서 관광상품 개발 팸투어를 열었다. JTB·HIS·한큐교통사 등 일본 대표 여행사 관계자들은 이날 하회마을과 부용대 등 주요 관광지를 직접 둘러봤다.



팸투어에 참가한 일본 여행업계 관계자는 “안동은 역사·문화자원과 체험 콘텐츠가 잘 어우러져 있어 일본인 관광객들이 흥미를 느낄 만한 요소가 많다”며 “특히 선유줄불놀이는 다른 지역에서 쉽게 볼 수 없는 콘텐츠인 만큼 관광상품으로 활용 가치가 높다”고 말했다.



하회선유줄불놀이는 조선시대 선비들이 즐기던 풍류를 재현한 전통 불꽃놀이다. 숯가루와 소금을 섞어 넣은 봉지를 새끼줄에 매달아 불을 붙이면 불꽃이 튀며 폭죽이 터지는 듯한 장관을 연출한다. 지난 한·일 정상회담 당시 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 함께 감상한 바 있다.



경북도는 이번 팸투어를 시작으로 다음달 오사카·도쿄에서 경북관광 로드쇼를 연다.



일본 온라인 여행 플랫폼(OTA)과 연계한 경북관광 기획전 운영, 일본 언론·인플루언서 초청 팸투어 등 온·오프라인 마케팅을 병행할 계획이다.



박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “한·일 정상회담을 계기로 높아진 국내외 관심을 경북관광의 새로운 성장 기회로 만들어 나가겠다”며 “경북이 세계인이 찾는 글로벌 관광 목적지로 도약할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

