단양군, 광역 공공의료 협력망 구축

단양의료원, 경북·강원 지역 상급 의료기관 2곳과 협약 맺어

의료 지원 시설이 부족한 충북 단양군이 지역 의료의 한계를 극복하기 위해 충청권 범위를 넘어 의료원과 병원·의과대학을 잇는 ‘광역 공공의료 협력망’ 구축에 나섰다.



7일 단양군에 따르면 단양보건의료원은 지난해 12월부터 경북 안동병원, 강원 원주세브란스기독병원과 응급의료 협력 협약을 잇따라 맺었다. 강원·경북권 상급 의료기관과의 협력 기반을 확보해 지역 의료 한계를 극복하기 위해서다.



단양은 산악 지형이 많고 고령 인구 비율이 높다. 응급환자 발생 시 신속한 이송이 필수적이지만 충북 권역에는 닥터헬기 운영 병원이 없어 중증 환자의 골든타임을 확보하는 데 한계가 있다.



안동병원은 경북 유일의 권역응급의료기관이며 권역외상센터와 닥터헬기를 운영하고 있다.



이번 협력망 구축으로 단양 주민이 중증 외상을 입으면 안동병원의 닥터헬기를 타고 병원으로 옮겨져 응급 수술과 집중 치료를 받을 수 있다. 군은 또 최근 안동병원과 ‘퇴원 환자 지역사회 연계 사업’ 업무 협약을 맺었다. 안동병원은 퇴원한 단양군민이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 재가 복귀와 복지 서비스도 지원한다.



의료원은 또 원주세브란스기독병원과 협력해 대규모 재난 발생 시 신속한 의료 지원을 받을 수 있는 강원권 상급 의료 거점도 마련했다.



단양군은 교육 협력 사업도 추진한다. 군은 지난달 건국대 의과대학, 충북대 의과대학과 잇따라 업무 협약을 체결했다. 단양의 보건 현장을 의대생들의 임상 실습 장소로 제공해 예비 의료인들이 지역 의료의 현실을 체감하고, 향후 공공 의료 분야로 진출할 수 있는 발판을 마련하겠다는 것이다.



군 관계자는 “행정 구역에 얽매이지 않고 응급의료기관과 상급병원, 의과대학을 아우르는 다각적 협력 체계를 구축했다”며 “환자의 골든타임을 사수하고 퇴원 후까지 책임지는 실질적인 공공 의료 안전망을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.



단양군이 150억원을 들여 설립한 보건의료원은 2024년 7월 개원했다. 충북 최초로 기존 보건소에 병원 기능을 더한 방식의 공공 의료기관이다.

