‘햇빛소득마을’ 연내 700곳 설치 계획

1차 공모에 129곳 신청…목표치 18% 태양광발전소 수익, 주민에 환원 신청 기간 짧고 자금 등 준비 미흡 행안부 “컨설팅·재도전 지원할 것”

이재명 정부 역점 사업인 ‘햇빛소득마을’ 1차 공모에 전국 129개 마을이 신청했다. 정부는 연내 700곳 이상 설치를 목표로 하지만 예상보다 신청이 저조해 목표 달성까지는 쉽지 않을 것으로 전망된다.



행정안전부는 올해 3~5월 ‘2026년 1차 햇빛소득마을 선정’을 마감한 결과 전국 11개 시도, 61개 시군 등 총 129개 마을이 신청했다고 7일 밝혔다. 시도 중에서는 전남이 30개로 가장 많았다. 전북이 24개로 뒤를 이었으며 충북(20개), 경북(14개), 경기(13개), 충남(11개), 경남(8개), 강원(4개), 대구(3개), 세종·제주(각 1개) 순이었다.



햇빛소득마을 사업은 마을(행정리) 단위 주민들이 협동조합을 구성한 후 마을 내 주택 지붕과 농지, 주차장과 저수지 등 유휴부지에 태양광발전소를 설치해 생긴 수익을 마을 공동체와 주민에게 환원하는 재생에너지 사업이다.



정부는 연내 햇빛소득마을 700개 이상, 2030년까지 3000개 이상 선정을 목표로 내세웠다.



1차 신청기간은 5월 말까지였으며, 2차는 7월 말까지다. 1차 신청 마을은 사회연대경제, 마을공동체, 재생에너지, 법률·지방행정 등 분야별 전문가로 구성된 평가위원회가 전문적으로 평가해 7월 말 중 지방정부를 통해 최종 통보한다.



1차 참여율이 당초 목표치의 18%에 그친 것과 관련해 행안부 관계자는 “사업 추진에 필요한 주민 참여, 부지 확보, 자금 조달 등 준비도가 높은 마을을 중심으로 발굴했기 때문”이라고 설명했다.



이어 “1차 공모에서 선정되지 않은 마을에 대해서도 부족한 사항을 보완할 수 있도록 컨설팅 등을 제공하고, 향후 공모에 재도전할 수 있도록 지원할 방침”이라며 “사업 준비도와 행정절차 등 때문에 이번 1차 공모에는 포함되지 않았지만 전국 각지에서 참여를 희망하는 마을이 많은 것으로 파악돼 목표 달성 전망도 긍정적으로 보고 있다”고 말했다.



윤호중 행안부 장관은 “짧은 신청기간에도 불구하고 전국 곳곳의 129개 마을이 주민이 주도하는 재생에너지 사업에 큰 관심과 참여 의지를 보여주었다”며 “1차 공모로 선정된 햇빛소득마을이 전국적인 확산을 위한 성공모델이 될 수 있도록 지원해 ‘햇빛소득마을 3000개 조성’ 목표가 조기에 달성될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

