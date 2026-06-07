내신 5등급제에도…1만8661명 일반고 이탈 ‘7년 새 최다’

지난해 고1 학업 중단은 1만명 넘어 검정고시, 수능 접수 31년 만 최고

지난해 일반고를 다니다 그만둔 ‘학업 중단자’가 최근 7년 사이 가장 많은 것으로 나타났다. 특히 내신 5등급제가 처음 적용된 고1 학생 중 1만여명이 학업을 중단했다.



종로학원이 7일 학교알리미에 공시된 전국 일반고 1703개의 학업 중단 현황을 분석한 결과, 지난해 학업 중단자는 총 1만8661명으로 집계됐다. 이는 전년(1만8498명)보다 163명(0.9%) 증가한 것으로, 종로학원이 관련 집계를 시작한 2019년 이후 가장 많다.



학업 중단에는 자퇴와 퇴학, 제적 등이 포함되는데 대부분 자퇴 사례인 것으로 분석됐다. 학년별로는 고1이 1만450명으로 전체의 56.0%를 차지했다. 이어 고2 7346명(39.4%), 고3 865명(4.6%) 순이었다. 고1 학업 중단자는 전년도(9847명)보다 603명(6.1%) 증가해 처음으로 1만명을 넘어섰다. 고1 학업 중단자는 2021년 6330명에서 2022년 8050명, 2023년 9646명, 2024년 9847명으로 꾸준히 증가하고 있다.



학업 중단자 증가와 맞물려 검정고시 출신 수능 응시자도 증가했다. 수능 검정고시 접수자는 2025학년도 2만109명에서 2026학년도 2만2355명으로 늘었다. 4만2297명을 기록한 1995학년도 이후 가장 많다. 1995학년도에는 수능 점수로 학교 내신을 보정하던 ‘비교내신제’가 갑작스레 폐지되며 특수목적고 학생들이 집단 자퇴했다는 점을 고려하면, 검정고시 출신 수능 응시자는 매년 역대 최고치를 경신하고 있다.



입시업계는 지난해 처음 적용된 내신 5등급제와 고1 학업 중단 증가의 연관성에 주목했다.



임성호 종로학원 대표는 “내신 9등급제에서 5등급제로 제도가 바뀌면서 등급 구분 측면에서는 부담이 완화된 것으로 볼 수 있지만, 1등급에 진입하지 못하면 주요 대학 진학이 어렵다고 판단하는 학생이 많았던 것으로 보인다”고 말했다.



현행 내신 5등급제는 상위 10%까지 1등급, 상위 34%까지 2등급을 부여한다. 9등급제보다 상위 등급 인원은 늘었지만, 상위 등급에 들지 못하면 입시 경쟁에서 치명타를 입게 된다는 불안감은 더 커진 것으로 보인다.



지난해 학업 중단자가 가장 많은 일반고 상위 3곳은 모두 경기 지역 비평준화 고교로 나타났다. 서울에서는 강남·양천·서초구 지역 학교가 상위권에 포함됐다.



임 대표는 “학교 내신 상위권에서 벗어난 학생들을 위한 안정적인 입시 정책이 필요하다”며 “학교에서도 이들 학생을 위한 교육·진학 지원 체계를 마련할 필요가 있다”고 말했다.

