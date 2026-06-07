미성년 자녀 장애인증명서, 부모가 집에서 뗀다…시설 보호아동의 출신 복지시설명 노출 최소화

정부, 12일부터 온라인 발급 허용

앞으로는 미성년 자녀의 장애인증명서를 부모가 온라인으로 대신 발급받을 수 있게 된다.



보건복지부는 7일 ‘미성년 자녀 장애인증명서 부모 온라인 발급’ ‘시설 보호아동 가족관계등록부 노출 개선’ ‘지역사회서비스 결제방식 개선’ 등 6~7월 인구·사회서비스 분야 ‘소확신(소소하지만 확실한 혁신행정)’ 과제 3건을 선정했다고 밝혔다.



미성년 장애인 자녀와 주소지가 같은 부모는 오는 12일부터 ‘복지로’ 또는 ‘정부24’ 사이트에서 자녀의 장애인증명서를 발급받을 수 있다. 현재는 미성년 장애인에게 본인 명의 인증서나 휴대전화가 없으면 부모 등 보호자가 행정복지센터를 직접 방문해 발급받아야 했다.



시설 보호아동의 출신 시설명 노출도 최소화한다. 기존에는 아동복지시설 입소 아동의 가족관계등록부 후견인란 등에 ‘행복보육원장 홍길동’처럼 시설명이 함께 표기됐다.



복지부는 지난 1월부터 가족관계등록부 후견인란에 시설명을 빼고 시설장 개인 이름만 표기하도록 했다. 이달부터는 시설 등 관련 현장에 개선 내용을 본격적으로 안내한다.



다음달 1일부터 강원, 경북, 경남 지역을 시작으로 아동·청소년 심리지원 등 지역사회서비스투자사업 결제 시 생체인증을 활용한 비대면 방식이 새롭게 도입된다.



지역사회서비스투자사업은 지방자치단체가 직접 서비스를 기획·개발해 제공하는 사업으로 아동·청소년 심리지원 등 전국에서 350여개가 운영되고 있다. 지금까지는 이용자가 제공인력과 직접 만나 이용권(바우처) 카드나 QR 방식으로 결제해야 했다. 복지부는 시도 협의를 거쳐 생체인증 결제 적용 지역을 점차 확대해나갈 방침이다.

