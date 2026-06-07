국민의힘 원내대표 3파전…당내 ‘주도권 싸움’ 시작

당권파 정점식에 김도읍·성일종 경선 날짜 반발에 10일 선출키로

국민의힘 원내대표 경선이 당초 예고됐던 9일보다 하루 늦은 10일 치러진다. 원내대표 경선은 지방선거 이후 본격화할 당내 주도권 다툼의 서막으로 평가된다.



송언석 전 원내대표와 차기 원내대표 후보군인 김도읍(4선)·성일종(3선)·정점식(3선) 의원은 7일 국회에서 면담한 뒤 경선 일정을 하루 늦추기로 했다. 성 의원은 면담 후 기자들에게 “원내대표 선거 일정을 하루 늦춰 10일 오전 10시로 잡았다”며 “이견은 없었고 여러 일정을 보면서 결정했다”고 말했다. 해외 출장 등으로 투표에 참여할 수 없는 의원들을 위해 모바일 투표도 검토하기로 했다. 김도읍·성일종·정점식 의원이 이날 후보로 등록해 3파전이 확정됐다.



송 전 원내대표는 임기 만료를 10일 앞둔 지난 5일 원내대표직에서 사퇴했다. 당초 국민의힘은 9일 오전 의원총회에서 차기 원내대표를 선출하겠다고 지난 5일 공고했다. 그러자 성 의원이 기습 발표라며 반발했고, 쇄신파 의원 모임인 대안과미래도 “의원들 간 소통할 기회조차 차단한 채 선거를 치르면 ‘특정 세력이 특정 후보를 선출하기 위해 야합했다’는 의심을 받을 수밖에 없다”고 지적했다.



국민의힘 관계자는 “당권파가 정점식 의원이 유리한데도 변수를 없애려고 선거운동 시간 자체를 없앤 것”이라고 했다.



당내 반발이 나오자 송 전 원내대표가 후보군과 면담을 통해 날짜를 조정했다. 김도읍·성일종 의원은 오는 11~12일을 요구했으나 협의를 거쳐 10일로 타협한 것으로 전해졌다.

