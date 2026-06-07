이 대통령, 8일 취임 1주년 기자회견…향후 국정 비전 밝힌다

이재명 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견을 열고 집권 2년차 국정 비전, 4대 목표를 제시한다.



이 대통령은 8일 오전 10시 청와대 영빈관에서 ‘대체 불가 대한민국’이라는 슬로건으로 취임 1주년 기자회견을 연다고 청와대가 7일 밝혔다. 기자회견의 슬로건에는 ‘세계가 주목하는 나라’에서 ‘세계가 꼭 필요로 하는 나라’로 도약하겠다는 비전과 의지가 담겼다.



키 비주얼은 ‘빛, 길 그리고 대한민국’으로 구성된다. 빛은 숱한 위기에도 국민이 지켜온 민주주의를 의미하고, 길은 국가적 도전 앞에서 필요하다면 없는 길도 국민과 함께 만들겠다는 의지가 담겼다고 청와대는 설명했다.



내외신 기자 160여명이 참석하는 이번 기자회견에는 대학 언론 기자 출신 대학생 2명도 참여한다. 정보현씨(이화여대 경제학과 4학년), 선우영현씨(인하대 기계공학과 4학년)가 청년 세대의 고민과 과제를 질문할 예정이다.



청와대는 이날 이 대통령의 지난 1년간 행보를 돌아보는 통계를 공개했다. 이 대통령은 지난 1년간 국내에서 경내 행사 250건과 지방 행사 178건을 치렀고 14개국을 방문했다. 이 대통령은 타운홀미팅을 총 12차례 열고 14개 시도 주민 3500여명과 만났다. 전통시장을 24차례 방문해 골목상권에 대한 각별한 관심을 드러냈다고 청와대는 전했다. 정상외교 일정으로는 39차례 정상 간 통화, 외국 정관계·재계 인사 접견 26차례 등을 소화했다.

