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극우 유튜버들 ‘부정선거 음모론’으로 돈 쓸어담았다

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본문 요약

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 계기로 극우 음모론자와 유튜버들이 다시 힘을 얻고 있다.

7일 유튜브 통계 분석 사이트 '플레이보드'를 보면 극우 성향 유튜버들은 최근 투표용지 부족 사태를 다룬 콘텐츠의 슈퍼챗으로 큰 수익을 냈다.

지난 3일 투표용지 부족 사태로 모여든 주민과 유튜버 등이 투표함 반출을 막아선 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 라이브를 진행한 A채널은 당일 560여만원을 벌어 국내 슈퍼챗 순위 1위를 기록했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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극우 유튜버들 ‘부정선거 음모론’으로 돈 쓸어담았다

입력 2026.06.07 21:19

수정 2026.06.07 21:20

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  • 김태욱 기자

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5개 채널, 하루에만 1900만원 수익

콘텐츠 쏟아내며 다시 목소리 키워

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 계기로 극우 음모론자와 유튜버들이 다시 힘을 얻고 있다. 이들은 관리·대응 부실로 선거관리위원회에 대한 불신이 커진 상황을 이용해 경쟁적으로 콘텐츠를 생산하며 음모론에 불을 붙이고 있다.

7일 유튜브 통계 분석 사이트 ‘플레이보드’를 보면 극우 성향 유튜버들은 최근 투표용지 부족 사태를 다룬 콘텐츠의 슈퍼챗(후원금을 보낸 시청자의 메시지를 금액과 함께 영상에 노출하는 참여형 후원)으로 큰 수익을 냈다. 지난 3일 투표용지 부족 사태로 모여든 주민과 유튜버 등이 투표함 반출을 막아선 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 라이브를 진행한 A채널은 당일 560여만원을 벌어 국내 슈퍼챗 순위 1위를 기록했다.

지난 5일 국내 슈퍼챗 상위권 1~5위를 극우 성향 유튜버가 모두 차지하기도 했다. 이들이 하루 사이 벌어들인 수익은 총 1900여만원이다. 12·3 불법계엄 사태 이후 성행했다가 힘을 잃어온 극우 유튜버들이 이번 사태를 수익을 올릴 발판으로 삼아 부정선거 음모론의 불씨를 되살리고 있다는 분석이 나온다. 올림픽공원 개표소에도 극우 성향 유튜버 전한길씨, 황교안 자유와혁신 대표 등 극우 진영 ‘스피커’가 총출동했다. 경찰 수사로 출국이 정지된 모스 탄 미국 리버티대 교수도 이곳에서 “명백한 부정선거”라고 주장했다.

김종우 연세대 사회학과 연구교수는 “선거의 ‘무결성’이 훼손되는 사건이 누적돼 생긴 제도 자체에 대한 불신은 음모론이 자랄 토대”라고 했다. 그러면서 “음모론이 구축해온 서사를 완성하는 데 굉장히 좋은 소스(원천)를 제공한 셈”이라고 말했다.

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