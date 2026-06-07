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‘작년에 왔던 깐부, 잊지도 않고 또 왔네’···젠슨 황, 이번엔 최태원과 ‘깐부 회동’

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본문 요약

방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 7일 최태원 SK그룹 회장과 치맥 회동을 했다.

황 CEO는 그를 보기 위해 가게 앞으로 몰려든 시민들에게 손을 흔들고, 매장 안에서 함께 치킨을 먹은 사람들에게 기념 촬영과 사인을 해주기도 했다.

황 CEO와 최태원 회장은 회동 중 잠시 가게 밖으로 나와 시민들과 취재진에게 치킨과 'HBM칩', 비락식혜를 나눠주기도 했다.

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‘작년에 왔던 깐부, 잊지도 않고 또 왔네’···젠슨 황, 이번엔 최태원과 ‘깐부 회동’

입력 2026.06.07 21:26

수정 2026.06.07 21:40

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  • 김은송 기자

  • 기사를 재생 중이에요

잠실 시구 행사 후 깐부치킨서 최 회장과 치맥

젠슨 황·최 회장, 시민에 치킨 나줘주고 사인

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장이 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 치맥 회동을 하던 중 사진 촬영을 하고 있다. 김은송 기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장이 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 치맥 회동을 하던 중 사진 촬영을 하고 있다. 김은송 기자

방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 최태원 SK그룹 회장과 치맥 회동을 했다.

이날 오후 잠실야구장에서 프로야구 시구 행사에 참석한 황 CEO는 두산베어스 유니폼 차림으로 오후 7시쯤 서울 강남구 삼성동의 ‘깐부치킨’을 찾았다. 이곳은 황 CEO가 지난해 10월 방한 당시 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 만난 곳이다.

이날 매장 앞에는 황 CEO를 보기 위해 수백명의 시민들이 모여들었다. 시민들은 “그래픽 카드 만들던 사람이 이렇게 유명해질 줄 알았겠냐” “미국 사람들보다 한국 사람들이 황 CEO를 더 좋아하는 것 같다”며 신기한 기색을 감추지 못했다.

황 CEO는 그를 보기 위해 가게 앞으로 몰려든 시민들에게 손을 흔들고, 매장 안에서 함께 치킨을 먹은 사람들에게 기념 촬영과 사인을 해주기도 했다. 황 CEO와 최태원 회장은 회동 중 잠시 가게 밖으로 나와 시민들과 취재진에게 치킨과 ‘HBM칩’, 비락식혜를 나눠주기도 했다. 시민들은 연신 “젠슨! 악수 한 번 해주세요!” 등을 외치며 환호했다. 황 CEO는 1시간가량 치맥을 즐긴 뒤 회동을 마쳤다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK회장이 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 치맥 회동을 하던 중 과자와 치킨을 나눠주며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK회장이 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 치맥 회동을 하던 중 과자와 치킨을 나눠주며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

회동 후 최태원 회장의 사인을 받은 박모씨(60)는 “아까부터 가게 앞에서 기다리다 사인을 받을 수 있어서 신기했다”고 말했다.

이날 현장에는 간발의 차로 황 CEO를 보지 못해 아쉬움을 토로하는 시민도 있었다. 경기도 김포에서 젠슨 황을 보려고 왔다는 김모씨(45)는 “멀리서 일부러 왔는데 5분 차이로 못 봐서 너무 아쉽다”고 말했다.

황 CEO는 8일 오전 서울 종로구의 SK서린빌딩을 찾아 최 회장과 다시 만날 것으로 알려졌다.

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