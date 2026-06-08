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전국 흐리고 곳곳 소나기…낮 최고 27도

입력 2026.06.08 07:15

지난달 20일 서울 종로구 세종대로 사거리에서 시민들이 우산을 쓴 채 발걸음을 옮기고 있다. 한수빈 기자

지난달 20일 서울 종로구 세종대로 사거리에서 시민들이 우산을 쓴 채 발걸음을 옮기고 있다. 한수빈 기자

월요일인 8일은 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 오전 6시부터 정오 사이 제주도는 비가 내리는 곳이 있겠고, 강원 동해안과 남부지방에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

오전 11시부터 저녁 사이에는 강원 남부 내륙·산지와 충북 북부, 경북 북동 산지·북부 동해안, 울산·경남 중·동부 내륙을 중심으로 소나기가 예보됐다.

예상 강수량은 제주도 5㎜ 미만, 강원 남부 내륙·산지와 충북 북부, 경북 북동 산지·북부 동해안 5~10㎜, 울산·경남 중·동부 내륙 5㎜ 안팎이다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있어 주의가 필요하다.

낮 최고기온은 20~27도로 예보됐다.

이날 오전 5시 기준 주요 지역 기온은 서울 18.0도, 인천 17.9도, 춘천 16.7도, 강릉 17.4도, 대전 19.4도, 광주 19.7도, 대구 18.2도, 부산 20.0도, 제주 19.8도 등이다.

미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해 전국이 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다 0.5~2.5ｍ, 서해·남해 앞바다 0.5~1.0ｍ로 일겠다. 먼바다 파고는 동해 0.5~2.5ｍ, 서해·남해 0.5~1.5ｍ로 예보됐다.

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